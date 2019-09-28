Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Медик отметил, что ОРВИ - общее название для любой респираторной вирусной инфекции, а грипп - один из представителей этой группы вирусов. Большинство из них протекает в легкой форме, тогда как грипп может приводить к серьезным осложнениям.

"Заболевание гриппом начинается резко, быстро, в течение нескольких часов после заражения. У человека появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадка может подняться до 40 градусов", - приводит портал депздрава слова Тяжельникова.

Температуру при гриппе трудно сбить в течение нескольких суток. Также появляется сухой кашель, переходящий во влажный с выделением мокроты. При ОРВИ же температура редко повышается до 39 градусов и держится пару дней. В меньшей степени выражена слабость и ломота в мышцах и суставах, заметил врач.

"Еще одним отличием является продолжительность течения болезни. Если ОРВИ длится не больше недели и после выздоровления человек чувствует себя хорошо, то грипп проходит за семь-десять дней и недомогания остаются еще до трех недель после выздоровления", - добавил он.

По словам специалиста, самым эффективным способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация.

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