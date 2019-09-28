Ученые назвали продукт, который приводит к ускоренному развитию раковых опухолей
Ученые выяснили, какая пища способствует ускоренному развитию раковых опухолей. Об этом сообщает Naked Sience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно исследованию ученых из Массачусетского университета в Амхерсте, на развитие воспалительных заболеваний кишечника и рака толстой кишки влияют продукты жареные на растительном масле продукты.
Отмечается, что исследование проводилось на мышах с вышеперечисленными заболеваниями. Первую группу грызунов кормили малом популярной в США марки, на которой до этого пожарили фалафель в закусочной. При этом контрольная группа мышей потребляла пищу с маслом холодного отжима.
Так, исследователи доказали, что жареная пища усиливает воспаление толстой кишки, в два раза ускоряет рост опухолей, распространяет бактерии и токсичные продукты в кровоток.
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