29 сентября - Всемирный день сердца. Врачи Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины минздрава России рассказали, как нужно питаться, чтобы сохранить здоровое сердце, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Основная причина смертности во всем мире, по данным ВОЗ, являются болезни сердечно-сосудистой системы. Чтобы сердце было здоровым, нужно правильно питаться и поддерживать нормальную массу тела, призывают врачи.

Необходимо отказаться от жирного мяса в пользу морепродуктов, рыбы или птицы, употреблять орехи, курагу, фасоль и хлеб с отрубями (в этих продуктах много калия и магния), а также ограничить сахар. В рацион необходимо включить нежирные и несладкие кисломолочные и молочные продукты. В сутки нужно употреблять не менее 400 граммов овощей фруктов.

Для сердца полезны и продукты, в которых есть омега-3 жирные кислоты: несоленая скумбрия, семга, форель, лосось.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!