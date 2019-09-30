Имбирь не только обладает противовоспалительными свойствами, но и увеличивает расход калорий, из-за чего мы легче худеем. Имбирь рекомендуется включить в свой рацион людям, страдающим вздутием живота.

Вздутие живота является проблемой не только эстетического характера.

Как правило, вздутие живота появляется из-за нарушений пищеварения, которые могут быть спровоцированы различными факторами: употреблением продуктов, которые плохо сочетаются между собой, перееданием и т. д.

Некоторые из нас испытывают трудности с перевариванием определённых видов пищи, например, бобовых, мяса или молочных продуктов.

В некоторых случаях вздутие живота сопровождает предменструальный синдром или является результатом скопления газов в кишечнике.

В наши дни существует большое количество различных медицинских препаратов, способных помочь нам справиться с этой проблемой и улучшить наше самочувствие.

К сожалению, медикаментозное лечение нельзя назвать наилучшим решением этой проблемы. Дело в том, что в некоторых медицинских препаратах содержатся химические вещества, которые могут вызвать побочные эффекты.

Но не расстраивайся раньше времени, ведь существуют и натуральные средства, которые могут избавить тебя от вздутия живота. Они не обладают побочными эффектами и помогут быстро облегчить твоё состояние. Тебе хотелось бы узнать, что это за средства?

1. Вода с добавлением яблочного уксуса

Бывает, что вздутие живота является результатом неправильного питания, когда мы едим слишком много тяжёлой пищи, или нарушения естественного рН-баланса, когда среда желудка становится слишком кислой.

Яблочный уксус, растворённый в воде, способствует подщелачиванию нашего организма, помогая справиться с повышенной кислотностью. Это позволяет нормализовать работу всех органов и систем нашего организма. В результате этого твоё самочувствие улучшится и вскоре ты забудешь о своей проблеме.

Приготовление

Добавь одну чайную ложку яблочного уксуса в один стакан воды. Принимай средство до или после приёма пищи.

2. Отвар из корицы

Корица оказывает благотворное влияние на наше пищеварение и стимулирует очищение организма от токсинов. Это позволяет справиться со вздутием живота и газами.

Приготовление

Возьми небольшую кастрюлю и налей в неё стакан воды. Добавь чайную ложку корицы. Затем сними кастрюлю с огня и дай отвару настояться 10 минут. После этого добавь в напиток немного мёда и выпей его.

3. Чай из ромашки

Чай из ромашки обладает противовоспалительными свойствами и благотворно влияет на здоровье нашего кишечника. Этот напиток помогает успокоить боли в желудке.

Приготовление

Положи в кастрюлю 2 чайных ложки цветков ромашки, налей 1 стакан воды и вари на протяжении 15 минут.

После этого сними кастрюлю с огня и дай чаю настояться. Рекомендуется пить чай из ромашки после еды.

4. Имбирный чай

Имбирь широко известен своими противовоспалительными свойствами. Это растение помогает укрепить наше здоровье, успокаивает боли в желудке, помогает справиться с тошнотой и улучшает метаболизм.

Имбирный чай помогает сбросить вес. Дело в том, что имбирь увеличивает выработку тепла в организме человека, благодаря чему мы тратим больше энергии и быстрее худеем.

Приготовление

Для приготовления чая тебе понадобится 1/2 чайной ложки свежего натертого имбиря. Залей его 1 стаканом кипятка и дай чаю настояться 10 минут перед тем, как выпить.

5. Льняное семя

Льняное семя является богатым источником клетчатки и необходимых нашему организму жирных кислот. Благодаря им улучшается наше пищеварение. Льняное семя избавит тебя от газов и вздутия живота.

Приготовление

Замочи на ночь в стакане воды 1 столовую ложку льняного семени. Утром съешь семена вместе с получившимся настоем.

6. Помидоры

Помидоры отличаются высоким содержанием антиоксидантов и способствуют очищению нашего организма. Благодаря этому наше тело освобождается от шлаков, а работа внутренних органов улучшается.

Регулярное употребление помидоров помогает сжигать жир. Этим свойством оно обязано содержащимся в нем клетчатке, питательным веществам и воде.

Приготовление

Для приготовления этого рецепта тебе понадобятся выращенные в экологически чистых условиях помидоры (5 штук) и 1/2 стакана воды.

Положи указанные ингредиенты в блендер, добавь немного лимонного сока и хорошо перемешай. Вот и все, у тебя получился вкусный натуральный томатный сок.

7. Зеленый чай

Этот хорошо знакомый нам всем напиток является отличным средством лечения вздутия живота. Также он избавит тебя и от излишков жира, которые накапливаются в этой части нашего тела.

Но на этом полезные свойства зеленого чая не заканчиваются. Этот напиток отличается высоким содержанием антиоксидантов, которые нейтрализуют вредное воздействие свободных радикалов и стабилизируют уровень холестерина в крови.

Приготовление

Добавь в чашку пару столовых ложек зеленого чая и залей горячей водой. Дай напитку настояться 10 минут. Вот и все, зелёный чай готов к употреблению.

8. Сок из ананаса и огурца

Ингредиентами этого замечательного напитка являются два эффективных мочегонных и очищающих средства: ананас и огурец. Благодаря им наш организм легче очищается от шлаков и излишков жидкости, что позволяет быстро справиться со вздутием живота.

Витамины, минералы и другие питательные вещества, содержащиеся в этом напитке, помогают нам сбросить вес и улучшают состояние нашей кожи.

Ингредиенты

3 кусочка спелого ананаса

2 огурца среднего размера

1/2 чайной ложки тёртого имбиря

1/2 стакана воды (100 мл.)

Приготовление

Положи все указанные ингредиенты в блендер и хорошо перемешай так, чтобы у тебя получился однородный коктейль без комочков.

Процеживать коктейль не нужно.

Рекомендуется пить его два раза в день - утром натощак и днём после обеда.

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