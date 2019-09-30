Немногое может быть хуже гайморита. Большинство людей очень часто испытывают симптомы гайморита, такие как насморк или боли по всему лицу. Симптомы могут длиться от 10 дней до 8 недель. В худших случаях, они могут длиться еще дольше. По словам специалистов, ежегодно более 37 миллионов американцев страдают от гайморита.



А как вы отреагируете на то, если мы скажем, что у нас есть отличный трюк, который поможет избавиться от гайморита всего за 20 секунд? Все, что вам нужно сделать, это применить давление между бровями и выпить уникальную смесь из яблочного уксуса, меда, кайенского перца и лимона. Следуйте этим инструкциям - и вы сможете забыть о своей проблеме навсегда!



Лицо содержит точки давления, которые при нажатии могут понизить то самое давление. Точки синусового давления находятся между бровями, чуть выше переносицы. Это работает лишь потому, что нажатие способствует оттоку слизи и предотвращению дальнейших воспалений.



Далее вам следует приготовить напиток, который рекомендует сам Дэвид Вулф. Вам понадобятся 1/4 чашки сырого, нефильтрованного, непастеризованного органического яблочного уксуса, 1/2 стакана воды, 1 столовой ложки сырого меда и сока 1 лимона.



Начните с кипячения воды. Налейте горячую воду в стакан и размешайте в нем яблочный уксус. Затем добавьте туда мед и кайенский перец и перемешайте до полного растворения. Добавьте лимонный сок и выпейте полученную смесь. Дэвид Вулф рекомендует пить раствор регулярно, пока симптомы не утихнут.

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