Как связаны рак и водопроводная вода?
Все вокруг твердят о том, что газы и атмосферные выбросы крайне негативно сказываются на человеческом здоровье. Но мало кто говорит о водопроводной воде, которая отравляет людей день за днем. По крайней мере в ее отрицательном влиянии на организм уверены исследователи Environmental Working Group, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По их данным, показатели рака, связанные с водой из-под крана, равны показателям рака, связанного с загрязнением воздуха. Прогнозы ученых также неутешительны: у одного человека из миллиона, подвергающихся воздействию химикатов в воде в течение жизни, будет диагностирована онкология.
И это если не учитывать влияние других канцерогенных факторов.
Эксперты отмечают, что чаще всего в водопроводной воде встречаются мышьяк, побочные продукты дезинфекции и радиоактивные загрязнители.
Однако данная информация неизменно наталкивает на вопрос, - как вообще возможно, что водопроводные системы, которые должны соответствовать нормам безопасности, сопряжены с такими рисками? Дело в том, что, оценивая безопасность, специалисты исследуют вещества один за другим, а не их совокупное воздействие.
Поэтому, если вы хотите обезопасить себя и свою семью, стоит устанавливать не просто фильтры для воды, а фильтры на краны.
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