Ученые назвали четыре симптома рака печени, позволяющие выявить болезнь на ранних стадиях.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В первую очередь врачи советуют обратить внимание на выносливость человека, так как быстрая утомляемость является одним из "тревожных звоночков".

Кроме того, потеря аппетита и возникновение отвращения к еде также могут предупреждать о проблемах со здоровьем.

Третьим симптомом специалисты назвали резкое похудение.

Также незамедлительно обратиться к врачу стоит при повышении температуры тела и треморе.

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