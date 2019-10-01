https://news.day.az/medicine/1161429.html Врачи перечислили первые симптомы рака печени
Врачи перечислили первые симптомы рака печени
Ученые назвали четыре симптома рака печени, позволяющие выявить болезнь на ранних стадиях.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
В первую очередь врачи советуют обратить внимание на выносливость человека, так как быстрая утомляемость является одним из "тревожных звоночков".
Кроме того, потеря аппетита и возникновение отвращения к еде также могут предупреждать о проблемах со здоровьем.
Третьим симптомом специалисты назвали резкое похудение.
Также незамедлительно обратиться к врачу стоит при повышении температуры тела и треморе.
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