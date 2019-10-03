Не зря традиция принимать пищу сидя - одна из древнейших в мире. Наши предки знали, что завтракать, обедать и ужинать нужно не спеша. Мы же, привыкнув жить в бешеном ритме, нередко перекусываем на ходу, не подозревая, как негативно это влияет на здоровье.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Стоя влезет больше"

Эта шуточная поговорка отчасти правдива. Действительно, когда мы сидим, кишечник слегка сдавливает внизу желудок и таким образом уменьшает его объем. Именно поэтому, постоянно принимая пищу стоя, вы рискуете набрать лишние килограммы.

Расстройство пищеварения

Привычка "закидывать" в себя холодные закуски на бегу (вряд ли вам удастся в спешке съесть горячий суп) нередко приводит к несварению, а порой и к заболеваниям пищеварительной системы. Перекусывая на ходу, человек плохо пережевывает пищу, которая, в свою очередь, травмирует стенки пищевода и желудка, а это приводит к гастриту. Более того, попадание крошек в горло нередко провоцирует асфиксию и даже смерть, если человеку вовремя не оказать помощь.

Ожирение

Поспешное поедание пищи способствует ожирению за счет того, что, когда мы глотаем кусочки еды, не пережевывая их как следует, мозг не успевает получать сигналы о насыщении. Поэтому пища продолжает поступать в переполненный желудок, что в конце концов ведет к ожирению. Чтобы такого не происходило, следует есть не спеша, в спокойной обстановке, тщательно пережевывая пищу.

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