В американском городе Гарфилд, штат Нью-Джерси, родился ребенок с недостающей частью черепа.

Как сообщает издание New York Post, он выжил, вопреки прогнозам врачей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

30-летняя Мария Санта Мария (Maria Santa Maria) родила сына Лукаса (Lucas) 7 марта, зная, что у ребенка экзенцефалия, то есть врожденный порок, при котором у плода не полностью развивается череп. Женщина узнала о состоянии сына на первом ультразвуковом обследовании, когда она была на десятой неделе беременности. Врачи сказали, что ребенок может не прожить и дня, и предлагали сделать аборт.

Женщина и ее 31-летний муж, Аугусто Санта Мария (Augusto Santa Maria), решили оставить ребенка, хотя это решение было непростым. Мария изучила всю информацию об абортах и решила, что хочет провести с сыном хотя бы пять минут. Она приготовила своих трех дочерей в возрасте три, семь и восемь лет к тому, что это будет первый и последний день в жизни их брата, и попросила их молиться за него.

Лукас выжил, его поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных, и семье позволили забрать его домой. Но родители чувствовали, что он еще не готов к этому, так как ребенку в любой момент могло стать хуже.

Доктор Тим Вогель (Tim Vogel) и его команда провели уникальную операцию. В большинстве случаев экзенцефалии хирургическое вмешательство невозможно, потому что любой физический контакт несет риск повреждения уязвимого слоя клеток, которые защищают мозг ребенка.

Лукаса отдали родителям всего через неделю после процедуры. Другая операция предстоит через пять-шесть месяцев: врачи реконструируют его череп.

Ребенку недавно исполнилось семь месяцев. Юный американец считается первым ребенком с экзенцефалией, сумевшим прожить так долго. Лукас чувствует себя хорошо, ест кашу и детское питание. Его сестры любят петь ему и целовать его.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Постепенно кожа ребенка начала нарастать, ему предстоят несколько операций по ее пересадке.

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