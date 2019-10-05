Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих выяснил, что атеросклероз (хроническое заболевание, при котором происходит сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них) появляется при нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, которое развивается из-за воспалительных процессов, в том числе гриппа. Об этом сообщает портал "Медикфорум", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам медика, холестерин, который ранее считали главной причиной атеросклероза не играет решающую роль.

Хаверик считает, что холестерин может быть опасен лишь для людей, которые подвержены врожденному липидному обмену.

Главной причиной он назвал повреждения мелких сосудов в артериях из-за воспалительных реакций, в результате чего артериальные ткани лишаются нормального питания и кровоснабжения, далее начинается их регенерация (возобновление).

"Атеросклероз следует рассматривать скорее как болезнь микрососудов. Артерии поражаются позже, только после них", - пояснил Хаверих.

Эксперт уверен, что для предотвращения атеросклероза в первую очередь необходимо позаботиться о профилактике инфекции и по возможности лечить все воспаления в организме.

В качестве мер он порекомендовал прививку от гриппа, лечение хронических воспалений десен, слизистой желудка, носовых пазух, остеоартрита.

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