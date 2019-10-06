Продукт с искусственными добавками вызывает инсулинорезистентность и при частом употреблении чреват развитием сахарного диабета.

Чем проще состав хлеба, тем лучше. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, хорошо, если популярный продукт состоит банально из воды, муки и соли, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Специалист отметила особую пользу настоящего ржаного хлеба. Подвох в том, что часто на прилавках можно встретить ржаной продукт, в котором ржаной муки в лучшем случае крайне мало.

Часто производители используют при выпекании пшеничную муку и краситель. Как рассказала Соломатина, ржаных полей в стране практически не осталось. Специалист порекомендовала перед покупкой смотреть состав хлеба - на упаковке в самом начале состава пишут, из чего приготовлен продукт, последними указаны небольшие добавки.

Соломатина рассказала, что маслянистость "вкусного" теста обычно говорит о содержании в нем кулинарного жира или маргарина. В полезном хлебе гидрогенизированных жиров не должно быть. Трансжиры способствуют развитию разных болезней. Не стоит налегать на красивые пышные булки. Обычно в сдобном тесте содержится сахар, он быстро увеличивает уровень глюкозы в крови, после этого организм вырабатывает инсулин.

"Уровень глюкозы падает, мы опять хотим есть. А то, что не превратилось в энергию, в нашем теле превращается в жир", - сказала Соломатина.

Как отметила эксперт, продукт с искусственными добавками вызывает инсулинорезистентность и при частом употреблении чреват развитием сахарного диабета, заявила "Вечерней Москве" диетолог.

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