Заболевания почек чаще всего довольно долго не дают о себе знать, что порой приводит к очень неприятным последствиям. Но некоторые способы "вычислить" недуг все же существуют, и на них следует обращать пристальное внимание.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Отеки

Это, пожалуй, главный симптом, указывающий на сбои в работе почек. Если каждое утро, глядя в зеркало, видите мешки под глазами и с трудом надеваете обувь из-за отеков на ногах, - стоит обратиться к врачу.

Боль в пояснице

Еще один частый и многим известный признак плохой работы почек. Особенно должны насторожить добавляющиеся к нему тошнота, подъем температуры и частые посещения туалета.

Нарушение мочеиспускания

Любые нарушения в этом процессе (болезненность, учащенность, изменение цвета мочи и т.п.) указывают на сбои в функционировании почек.

Сухость и бледность кожных покровов

Если вы вдруг стали замечать эти признаки, не отмахивайтесь от них: эти симптомы могут говорить о развитии анемии, вызванной проблемами в работе почек. Здоровый орган помогает поддерживать в организме оптимальное количество важных минералов и удалять лишнюю жидкость и вредные вещества. В противном случае возникает дисбаланс, проявлениями которого становятся бледность и сухость кожи, к которым порой добавляется еще и зуд.

Высокое давление

Повышенные показатели кровяного давления могут свидетельствовать о серьезных сбоях в работе почек. Причину высокого давления необходимо выяснить, проконсультировавшись со специалистом.

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