Группа исследователей из Гарвардского университета в США выяснила, как сырые овощи влияют на работу кишечника. С выводами ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Авторы работы установили, что употребление овощей, не подвергавшихся термической обработке, влечет за собой ряд негативных последствий для пищеварения. Такие продукты уничтожают полезные бактерии, помогающие пищеварению и укреплению иммунитета.

Свое исследование ученые проводили на лабораторных грызунах. Животных поделили на четыре группы, у каждой из которых был свой рацион. В первых двух группах грызуны ели сырое мясо и сладкий картофель. В третьей и четвертой группе грызуны употребляли те же продукты, но в отварном, жареном или тушеном виде. По итогам эксперимента выяснилось, что у животных, питавшихся по-разному приготовленными овощами, сильно отличалась микрофлора, так как сырые продукты уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а термически обработанные, наоборот, помогают усваиванию. Затем ученые повторили эксперимент на людях. Влияние сырых овощей на организм оказалось таким же. Проанализировав отличия, исследователи сделали вывод, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а термически обработанные, наоборот, действуют на микрофлору органа пищеварения положительно.

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