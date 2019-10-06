Мало кто знает, что, кроме своих прямых функций, текила также имеет множество преимуществ для здоровья, например, помогает сбросить лишний вес и контролировать диабет. И это не все положительные эффекты текилы относительно здоровья. Soulpost расскажет обо всех полезных свойствах текилы.

Текила ‒ напиток, изготовленный из агавы голубой, которая растет в Мексике и Халиско. Этот популярный напиток получил свое название от города, где он обычно культивируется, Текила.

Текила поможет вам похудеть

По данным научных исследований и экспериментов, текила может уменьшить общее количество жира в вашем теле. Как это возможно? Агава выделяет натуральный сахар ‒ агавин, который используется в производстве текилы. Агавин снижает уровень глюкозы в крови, увеличивает выработку инсулина и гормона GLP-1, который уменьшает скорость, с которой желудок опорожняется, в результате чего люди едят меньше, позволяя организму использовать ранее накопленный жир.

Исследования в биотехнологии и биохимии, проведенные в Центре перспективных исследований (Мексика) показывают, что агавин состоит из фруктанов, сочетаний длинных и разветвленных цепей фруктозы. Человеческий организм не может использовать эти комбинации фруктозы, поэтому уровень глюкозы в крови не будет затронут. Кроме того, фруктаны обладают иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами, а это означает, что они поддерживают иммунную систему и помогают снизить риск развития рака.

Текила как средство улучшения диабета

Диабет ‒ состояние здоровья, при котором уровень сахара в крови постоянно повышен, он вызывает частое мочеиспускание, жажду и голод. Осложнения могут возникнуть, если диабет не лечить в течение значительного времени.

Если диабет запустить, может возникнуть гипергликемия (высокий уровень сахара в крови) и ожирение. Хорошая новость заключается в том, что эти две проблемы со здоровьем могут эффективно контролироваться с помощью сока агавы.

Кроме того, агава голубая также:

- предотвращает остеопороз;

- увеличивает производство гормона GLP-1, регулирует чувствительность к инсулину и снижает уровень глюкозы, тем самым помогая худеть;

- понижает уровень холестерина и триглицеридов;

- агавины действуют как пищевые волокна, которые помогают регулировать аппетит, оказывают профилактику ожирения и нарушений обмена веществ.

Сбрасывание веса ‒ важный шаг в лечении диабета. Когда вы этого достигнете, сможете улучшить выработку инсулина в организме, гормона, который способствует регуляции уровня глюкозы в крови. Кроме того, похудение увеличивает уровень энергии, защищает сердце и позволяет лучше контролировать ваше тело в целом.

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