Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих заявил, что вопреки распространенному убеждению главной причиной развития атеросклероза является не избыток холестерина, а нарушения кровоснабжения артерий, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Аторосклероз - заболевание сосудов, для которого характерно сужение их просветов вследствие формирования очагов жировых отложений на внутренних стенках. Это затрудняет кровоток, ухудшает снабжение органов кислородом и питательными веществами.

Принято считать, что виновником развития атеросклероза является чрезмерное накопление холестерина, поступающего в организм с пищей. Однако профессор Хаверих указывает, что формированию холестериновых бляшек на внутренних стенках артерий предшествует поражение микрососудов, питающих внешние стенки. Причиной этого явления немецкий специалист называет воспалительные процессы.

Подтверждением этой версии кардиохирург считает возрастающую частоту сердечных приступов у пациентов, перенесших сильных инфекции - в частности, грипп.

Что касается холестерина, его роль в развитии атеросклероза доказана лишь у пациентов, страдающих врожденными нарушениями липидного (жирового) обмена, утверждает Хаверих.

Для профилактики атеросклероза и прочих сердечно-сосудистых заболеваний профессор предлагает проводить профилактику и своевременное лечение всех воспалительных процессов, а также следовать общепринятым рекомендациям по здоровому образу жизни: правильно питаться, соблюдать режим сна и активности, заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе, сообщает "Медикфорум".

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