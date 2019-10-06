В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.

Об этом в комментарии телеканалу НТВ заявили ряд врачей и экспертов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Чтобы средство для ногтей не загустело, в него добавляют формальдегид, для блеска и ровного покрытия - толуол, чтобы не лак не трескался - дибутилфталат.

"Дибутилфталат оказывает воздействие на эндокринную систему человека и на репродуктивную. Его запрещают в некоторых странах. Формальдегид также является высокотоксичным соединением. Предположительно, он вызывает онкологические заболевания", - отметила инженер-исследователь института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина.

Как пояснил токсиколог Евгений Ковалев, опасный эффект всех этих соединений может проявиться через десятки лет после их использования.

"Может быть воздействие на печень, большая вероятность развития цирроза, большая вероятность обструктивного бронхита", - заявил он.

После истечения срока годности компоненты лака образуют новые токсичные соединения. При этом многие мастера маникюрных салонов отличают эти средства лишь по цветам, не обращая внимания на целостность упаковки и дату производства, отмечается в материале.

Как рассказал телеканалу директор по производству лаков для ногтей Шамиль Магеррамов, многие владельцы салонов производят косметические средства сами, выбирая при этом недорогие ингредиенты.

"Когда берут подешевле, китайский такой, едкий, он (один из ингредиентов лака метакрилат. - Прим. ред.) держится ровно 30 дней, клиент стабильно к нему ходит. Это просто выгода", - объяснил он.

Врачи рекомендуют пользоваться лаками, на которых есть надписи 3-FREE или 5-FREE, что означает, что из состава исключены три или пять опасных веществ. Кроме того, на упаковке средства должен быть указан его срок годности после вскрытия.

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