Морская соль не настолько очищена и обработана, как поваренная (каменная), и в ней сохраняются определенные соединения, которые так полезны для нашего организма.

Возможно, вы считаете, что соль, которую вы используете, попала к вам на стол прямиком из моря (морская соль). В некотором смысле это действительно так, но перед этим ей все же пришлось пройти определенную обработку.

Основные трансформации - это устранение некоторых минералов, а именно магния и йода, а также добавление йодида калия, декстрозы и "отбеливателя".

Данный процесс делает натуральный ингредиент пригодным для пищи, придавая ему более привлекательный внешний вид и увеличивая срок годности. Раньше считалось, что без этих трансформаций морскую соль потреблять нельзя.

Однако сегодня ученые уже выяснили, что морская соль не только "совместима" с человеческим телом, но даже очень для него полезна. И в нашей сегодняшней статье мы расскажем вам о 8 ее удивительных преимуществах.

Какая она, морская соль?

Итак, если вы себе представляете процесс получения этого продукта, то выглядит он весьма естественно. Соли просто дают высохнуть на солнце.

При этом надо понимать, что микроскопические частички морей и океанов остаются внутри нее. Это морская флора и фауна, а еще вещества, которые удаляются в поваренной соли: минералы, йод и магний.

Если оставить продукт в его "чистом виде", он будет менее белым (в сравнении с тем, к чему мы привыкли), так как не будет содержать красителя, о котором мы говорили выше.

Еще морская соль более влажная, чем соль каменная (поваренная), а ее вкус более сильный (соленый). Это следует учитывать при приготовлении пищи.

Полезные свойства морской соли

1. Укрепляет иммунную систему

Минералы, которые сохраняются в морской соли, помогают защитным силам нашего организма оставаться "бдительными". Поэтому морскую соль рекомендуется потреблять в конце лета. Так вашему телу будет значительно легче справиться с перепадом температуры.

Ведь очень часто в ненастную осеннюю погоду мы страдаем от простуды и гриппа, насморка, различных вирусов...

2. Борется с депрессией

Серотонин и мелатонин - два гормона, которые секретирует наш мозг для управления стрессом. Когда мы пребываем в депрессивном состоянии, наша голова не производит достаточное количество этих гормонов, и поэтому, печаль и стресс берут над нами верх.

Морская соль помогает сохранить эти гормоны и поддерживать их на необходимом уровне.

3. Улучшает кровообращение

Морская соль облегчает и улучшает наше кровообращение. А кровь, как известно, отвечает за насыщение организма кислородом, это вещество ему необходимо для корректного выполнения всех своих функций.

Если же этого не происходит, наш организм перегружается и, как следствие, быстрее устает. Уже одно это свойство оправдывает потребление морской соли.

4. Помогает бороться с лишним весом

Морская соль - продукт щелочной. Это означает, что ее действие помогает желудку вырабатывать вещества, которые служат для выведения из организма всего ненужного и вредного, то есть, в первую очередь, жиров.

А потому морская соль не только способна предотвратить изжогу, но и делает процесс пищеварения более быстрым и комфортным.

5. Уменьшает приступы астмы

Все дело в том, что морская соль обладает еще и мощным противовоспалительным действием. Некоторые доктора даже рекомендуют класть ее под язык в моменты кризисов (достигается эффект ингалятора).

Если вы тоже страдаете от астмы, то обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем использовать какое-либо новое (пусть даже самое натуральное) средство. Не занимайтесь самолечением, это может привести к нежелательным последствиям.

6. Предотвращает остеопороз и облегчает его симптомы

Кости - это не просто кальций. Ведь в состав нашего скелета входит и соль, и она составляет ... 1/4! А это означает, что если с нашими костями происходит что-то неладное, то увеличение данного продукта в нашем рационе пойдет только на пользу.

Кроме того, минералы входящие в питательный состав морской соли, являются существенным (и необходимым) дополнением для восстановления костей.

7. Устраняет спазмы и судороги

Вы замечали, что теннисисты съедают банан в перерывах между сетами? Это из-за того, что в банане много калия, а он, в свою очередь, отлично питает наши мышцы.

Так вот одним из преимуществ морской соли является то, что действует она на наш организм аналогичным образом.

Еще соль способствует тому, что мышцы начинают легче извлекать калий из других продуктов.

8. Баланс количества сахара в крови

Морская соль идеально подходит для людей, страдающих диабетом, поскольку она помогает поддерживать уровень сахара на одном уровне (в пределах допустимых значений). Так что, если у вас имеются проблемы с уровнем сахара в крови, подумайте о включении морской соли в ваш рацион: ведь это натуральный инсулин.

Полезные свойства морской соли настолько очевидны, что после того, как люди узнают о них, им уже очень трудно вернуться к потреблению поваренной соли.

Вы быстро привыкнете к такой перемене, и уже совсем скоро не будете ошибаться в количестве добавляемой в свои блюда соли. Она более соленая, чем поваренная, так что начинайте с небольшой щепотки.

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