Что делать, если разбился градусник: совет, который спас тысячи людей от беды
Разбитый ртутный градусник - проблема, которая вызывает панику даже у взрослых. Многие люди не знают, как правильно собрать ртуть и осколки термометра, чтобы не нанести вреда себе и своим близким. Сегодня наша редакция поделится с тобой главными правилами, которые нужно соблюдать, чтобы не отравиться ртутными испарениями.
Выведи всех из помещения, где разбился градусник, не забудь о домашних животных.
Воспользуйся кондиционером, чтобы снизить температуру в комнате до 16-18 градусов.
Плотно закрой дверь в комнату и открой все окна.
Убедись, что ртути нет на одежде или обуви.
Надень резиновые перчатки и медицинскую маску.
Приготовь стеклянную банку с крышкой (именно в нее ты будешь собирать ртуть).
Не забудь наполнить банку водой.
Собери шарики ртути с помощью спринцовки или шприца и помести их в банку с водой. Если на полу остались мелкие кусочки стекла, собери их с помощью поролоновой губки или мокрой газеты.
В конце всей процедуры по сбору ртути необходимо дважды вымыть пол раствором отбеливателя, который содержит хлор. На 1 литр воды используй 1 столовую ложку отбеливателя. Пол нужно мыть таким образом 2 раза в неделю в течение месяца. Ни в коем случае нельзя выбрасывать банку с собранной ртутью, ее следует отнести в специализированные учреждения, если такие имеются в твоем городе.
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