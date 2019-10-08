Разбитый ртутный градусник - проблема, которая вызывает панику даже у взрослых. Многие люди не знают, как правильно собрать ртуть и осколки термометра, чтобы не нанести вреда себе и своим близким. Сегодня наша редакция поделится с тобой главными правилами, которые нужно соблюдать, чтобы не отравиться ртутными испарениями.

Выведи всех из помещения, где разбился градусник, не забудь о домашних животных.

Воспользуйся кондиционером, чтобы снизить температуру в комнате до 16-18 градусов.

Плотно закрой дверь в комнату и открой все окна.

Убедись, что ртути нет на одежде или обуви.

Надень резиновые перчатки и медицинскую маску.

Приготовь стеклянную банку с крышкой (именно в нее ты будешь собирать ртуть).

Не забудь наполнить банку водой.

Собери шарики ртути с помощью спринцовки или шприца и помести их в банку с водой. Если на полу остались мелкие кусочки стекла, собери их с помощью поролоновой губки или мокрой газеты.

В конце всей процедуры по сбору ртути необходимо дважды вымыть пол раствором отбеливателя, который содержит хлор. На 1 литр воды используй 1 столовую ложку отбеливателя. Пол нужно мыть таким образом 2 раза в неделю в течение месяца. Ни в коем случае нельзя выбрасывать банку с собранной ртутью, ее следует отнести в специализированные учреждения, если такие имеются в твоем городе.

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