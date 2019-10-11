Алкоголь опасен для всего организма и отравляет большинство органов, замедляя их работу. Однако, на некоторые из них спиртосодержащие напитки оказывают более щадящее действие. В то время, как для других они могут быть очень опасны. Рамблер попытался определить, какой алкоголь опаснее всего для кишечника, передает Day.Az.

Воздействие

Все напитки, которые содержат спирт, вредят кишечнику. Они раздражают слизистые клетки и нервные окончания. Из-за этого может появится диарея, запор и болевые ощущения. Именно во время этого процесса появляется жажда, так как в кишечнике выделяется сок. В нем содержится мало ферментов и много соляной кислоты, что провоцирует воспалительные процессы и уплотнения в тканях. Такая реакция ухудшает работу кишечника, он перестает всасывать витамины, белки и микроэлементы. Именно поэтому у тех, кто злоупотребляет спиртным, часто недостаток белков и витаминов. Кроме того, гастрит и панкреатит развиваются из-за выделения сока с повышенной кислотностью.

Самый опасный алкоголь

По мнению ученых, чем крепче алкоголь, тем сильнее он воздействует на кишечник. Кроме того, еще больший урон органу оказывают напитки, смешанные со сладкой газированной водой. Следуя этому выводу, создается впечатление, что необходимо употреблять только слабоалкогольные напитки, но врачи не советуют ими увлекаться. Дело в том, что из-за них состояние опьянения наступает медленнее, поэтому человек может не заметить то, как переборщил со своей дозой.

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