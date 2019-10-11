О полезных свойствах граната ходят легенды... Недаром этот фрукт называют королевским. А всё из-за небольшой чашечки в виде короны, которая присутствует на его верхушке.



Врачи назначают полезный гранатовый сок своим пациентам, которые страдают от анемии, высокого давления и проблем с желудочно-кишечным трактом. Сегодня мы расскажем о тех свойствах граната, которые известны далеко не всем. Надеемся, наши советы тебе пригодятся.

Чем полезен гранат



1. Способствует быстрому снижению веса



Врачи утверждают, что свежевыжатый гранатовый сок способствует похудению. В этих целях его разбавляют водой в соотношении 1:1. Употреблять такую смесь необходимо по 200 граммов за полчаса до еды. Также чрезвычайно эффективным средством для похудения является кашица из гранатовых зерен и оливкового масла.



Для этого необходимо измельчить зерна 1 среднего граната с помощью блендера. Затем следует добавить 2 столовые ложки оливкового масла и перемешать смесь. Средство нужно принимать по 1 столовой ложке 2 раза в сутки перед едой. Курс употребления средства - 1 месяц.



2. Эффективное средство в уходе за кожей лица

Гранатовый сок прекрасно тонизирует и питает кожу лица. Для этого необходимо приготовить натуральную маску из 100 граммов кефира, 2 чайных ложек мёда и 3 столовых ложек измельченных гранатовых зерен.



Все компоненты нужно смешать, нанести на лицо и оставить действовать в течение 20 минут. Такую процедуру следует делать раз в 7 дней.

3. Укрепляет сердечно-сосудистую систему



Гранатовый сок чрезвычайно богат калием, который так необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся в напитке антиоксиданты предотвращают такой процесс, как отложение липидного налета на кровеносных сосудах. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно употреблять сок курсом 2-3 месяца по 0,5 стакана 3 раза в день за полчаса до еды.

4. Помогает при простудных заболеваниях

При первых симптомах простуды мы зачастую судорожно бежим в аптеку за очередным широко разрекламированным препаратом. Но мало кому известно, что избавиться от первых симптомов простуды можно с помощью гранатового сока.



Чтобы ускорить выздоровление, достаточно выжать сок из 1 граната и разбавить его небольшим количеством кипяченой воды. Этот напиток оказывает жаропонижающее действие, а также помогает избавиться от ужасных симптомов простуды.

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!