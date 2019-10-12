Механическая травма носа, дефицит витаминов, вегетососудистая дистония - Рамблер рассказывает, по каким причинам у человека может открыться носовое кровотечение, передает Day.Az.

Травма

Самая распространенная причина - повреждение слизистой носа. Неудачно поковыряли в носу? Или травмировали его платками при насморке? Все это может стать причиной внезапного кровотечения. Сядьте, слегка наклоните голову вперед, сдавите пальцами крылья носа на несколько минут или вставьте в ноздрю ватный шарик, пропитанный раствором перекиси водорода. Главное - не ложитесь на спину и не закидывайте голову назад, чтобы не проглатывать кровь.

Дефицит витаминов К и С

У людей, которые столкнулись с дефицитом витамина К, как правило, есть проблемы со свертываемостью крови. Этот витамин содержится в шпинате, авокадо, молоке, оливковом масле и во всех видах капусты. Дефицит витамина С ведет к ломкости сосудов. Особенно в холодное время года важно добавить в рацион продукты, которые его содержат: мандарины, апельсины, грейпфруты.

Вегетососудистая дистония и резкие перепады давления

У вас началась головная боль, появился шум в ушах, после чего пошла кровь из носа. Именно так проявляется вегетососудистая дистония. Особенно часто это связано с перепадами температуры и давления за окном. Артериальное давление тоже меняется, а сосуды то расширяются, то сужаются. Их стенки не выдерживают и лопаются: именно так возникает носовое кровотечение. С проблемой кровотечения из-за перепадов давления также часто сталкиваются альпинисты и водолазы.

Гормональная перестройка

Это относится к девочкам, у которых только-только появляется менструация. Перед ее началом рефлекторно набухают кавернозные ткани носа. Сосуды, в свою очередь, переполняет кровь. Иногда они лопаются, из-за чего возникает носовое кровотечение. Как правило, когда у девушки выравнивается цикл, эта проблема исчезает.

ВАЖНО

Если носовые кровотечения возникают регулярно, это повод обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, поскольку это может быть одним из симптомов более серьезных заболеваний.

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