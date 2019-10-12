Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше. Об этом сообщает научный журнал JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании использовались данные 900 человек.

"Доктора знают, что люди, которые медленно ходят в свои 70 или 80, умирают чаще, чем более быстрые ходоки тех же лет", - рассказал Терри Моффитт, один из авторов работы.

Ученый также отметил, что медленная ходьба начинает влиять на организм человека еще задолго до старости.

К таким предположениям они пришли в следствии наблюдения за жителями страны от школьного периода до зрелого возраста. Учитывались данные людей 1972 или 1973 годов рождения.

При финальном исследовании, благодаря МРТ мозга удалось узнать, что у людей, которые медленно ходят, объем мозга и плотность коры меньше. А также присутствуют признаки, связанные с болезнью малых сосудов.

В целом исследование показало, что мозг таких людей постарел быстрее.

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