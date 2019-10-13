https://news.day.az/medicine/1165151.html Врачи рассказали, чем опасен «дергающийся» глаз
Врачи рассказали, чем опасен «дергающийся» глаз
"Дергающийся" глаз может стать сигналом серьезных нарушений в работе организма, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Так, хроническое передергивание глаза в медицине зовут миокимией. Специалисты отметили, что миокимия может быть симптомом неврологических заболеваний, среди которых блефароспазма и болезнь Паркинсона.
Подергивание глаза может также говорить о дефиците витамина B и микроэлементов в организме, а также аллергии и чрезмерном стрессе.
Кроме того, "дергающийся" глаз может быть вызван приемом антигистаминных препаратов.
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