"Дергающийся" глаз может стать сигналом серьезных нарушений в работе организма, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, хроническое передергивание глаза в медицине зовут миокимией. Специалисты отметили, что миокимия может быть симптомом неврологических заболеваний, среди которых блефароспазма и болезнь Паркинсона.

Подергивание глаза может также говорить о дефиците витамина B и микроэлементов в организме, а также аллергии и чрезмерном стрессе.

Кроме того, "дергающийся" глаз может быть вызван приемом антигистаминных препаратов.

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