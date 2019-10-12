Доброжелательные отношения между коллегами, а также наличие базовой близости в семье и в кругу друзей могут улучшить самочувствие не хуже детокса, здорового образа жизни и спорта.

Об этом пишет Inc. со ссылкой на ряд научных исследований, передает Day.Az.

Большинство популярных методов, которые принято считать полезными для улучшения самочувствия, не имеют прочной доказательной базы, говорится в расследовании The New York Times. Существует целая бизнес-индустрия, которая зарабатывает миллионы долларов на "целебных свойствах" древесного угля или таких мифах, как зашлакованность организма токсинами. Но едва ли псевдонаучные рекомендации могут действительно помочь почувствовать себя лучше.

Сложно спорить с тем, что здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные занятия спортом положительно сказываются на самочувствии и улучшают настроение. Однако зачастую всех этих практик бывает недостаточно, если в жизни человека отсутствует главный залог хорошего настроения и здоровья - доброта.

Психиатр Келли Хардинг (Колумбийский университет) даже написала об этом книгу - "Эффект кролика: живи дольше, счастливее и здоровее с новаторской наукой о доброте". В своей работе она обращалась к исследованиям, проведенным учеными еще в 1970-х годах.

Тогда группа энтузиастов провела эксперимент - ученые кормили кроликов жирной пищей, чтобы проверить, как это скажется на состоянии сердечно-сосудистой системы животных. Со временем они заметили, что результаты анализов некоторых кроликов почти не меняются, а их самочувствие можно назвать стабильно хорошим. Оказалось, что дело было в доброте и заботе одной из сотрудниц лаборатории. Она следила за одной из групп кроликов и не просто забрасывала им в клетки еду, но брала их на руки, гладила и разговаривала с ними.

"Объятия, которые вы дарите своему ребенку или партнеру, выходя из дома, имеют значение, и не только для них. Существует действительно захватывающие исследования, которые показывают, что любовь и забота действительно меняют нашу физиологию".

Хардинг также подчеркивает, что для сохранения хорошего самочувствия, доброжелательные отношения должны стать нормой не только дома, но и на работе.

"Исследования показали, что самым сильным предвестником смерти человека от болезней сердца является не холестерин или кровяное давление, а его работа. Все знают, что важно иметь хорошего врача, но также важно иметь хорошего менеджера".

Психиатр подчеркнула, что более мягкая и доброжелательная обстановка в офисе буквально может спасти чью-то жизнь.

Ранее Inc. рассказывал, что ученые придумали способ справиться со стрессом. Для этого нужно устраивать 15-минутный стресс-спринт. Долгие часы работы в одиночку, стремление к успеху и строгие требования к ведению бизнеса часто приводят к появлению проблем, которые множатся и выходят из-под контроля. Перерыв для беспокойства - это где-то 15-20 минут, которые вы должны регулярно планировать в своем в рабочем графике, чтобы сосредоточиться на тревогах или проблемах, которые вас беспокоят.

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