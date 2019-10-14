Как только похолодание приносит нам сезон простуд, население начинает атаковать аптеки в поисках спасения от них. Что же из широко рекламируемого фармацевтического разнообразия может реально считаться лекарством, а что является откровенным надувательством пациента, которым торгуют в расчете на плацебо-эффект? Давайте оценим самые популярные лекарства от гриппа и простуд.

Простуда лечится не таблетками, а созданием условий для победы организма над инфекцией!

Простуда лечится не таблетками, а созданием условий для победы организма над инфекцией! ОРВИ - острая инфекция дыхательных путей любым из специально обученных вирусов: это аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа и парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус.

Какой конкретно - важно только для эпидемиологов и инфекционистов, всем остальным смертным должно быть наплевать: свиной, птичий, кошачий грипп и грипп ли вообще. Для вас это всё - ОРВИ, или ещё проще "простуда", поскольку разницы в лечении абсолютно нет, а симптомы варьируют в широких пределах у разных людей и даже у одного человека в разное время. И если спросить врача старой школы "Чем вы лечили грипп?", то он ответит: "Больничным листом на 7 дней", - успокаивает Encyclopatia.

Но пока одни пытаются ускорить выздоровление при помощи народных средств - молоко с медом, водка с перцем, банки с горчичниками или коньяк с медсестрой, - другие ищут аптечное чудо-лекарство, а назойливая реклама подсовывает им что-то якобы новейшее, эффективное и дорогостоящее.

Три года назад издание Slon выяснило, что жители России в год тратят более 29,5 млрд рублей на лекарства от простуды и гриппа. Десятка самых прибыльных выглядела так:

1. Арбидол. Объем продаж - 5 млрд руб

2. Терафлю. Объем продаж - 3,8 млрд руб

3. Анаферон. Объем продаж - 3,5 млрд руб.

4. Оциллококцинум. Объем продаж - 2,6 млрд руб

5. Кагоцел. Объем продаж - 2,6 млрд руб

6. Колдрекс. Объем продаж - 1,4 млрд руб

7. Антигриппин. Объем продаж - 1,4 млрд руб

8. Фервекс. Объем продаж - 1,1 млрд руб

9. Амиксин. Объем продаж - 1,1 млрд руб

10. Ингавирин. Объем продаж - 885 млн руб

Проблема только в том, что доскональное изучение свойств этих препаратов показало, что если некоторые из них хотя бы облегчают симптомы простуды, то остальные и вовсе не обладают доказанной серьезными научными исследованиями эффективностью.

В частности, по поводу гомеопатических лексредств эксперты утверждают, что одна молекула активного вещества, разведенная в огромном количестве сахара, вряд ли может от чего-то вылечить... Впрочем, лечебный эффект плацебо известен с незапамятных времен.

Итак, перечислим этих "лидеров" в алфавитном порядке:

Агри

Гомеопатический препарат, и этим все сказано. Бывает и детский, и взрослый, которые немного отличаются по составу молекул на тонну продукта.

Амизон

Препарат преподносится как одновременно индуктор интерферона, противовоспалительное и гомеопатическое средство: в каждой таблетке есть молекула йода. По мнению специалистов, откровенно шарлатанский.

Амиксин/Лавомакс/Тилорон/Тилаксин



Действующее вещество тилорон был запатентовано в США еще в 1968-м, однако клинические испытания не прошло. В 2001 году было проведено единственное рандомизированное исследование эффективности препарата при гриппе и других респираторных вирусных инфекциях. Результаты опубликованы лишь в нереферируемом ВАКом "Русском медицинском журнале". Применяется только в России, на Украине и в Грузии.

Анаферон

Снова гомеопатическое псевдолекарство. В ста миллионах таблеток содержится одна молекула очищенных антител, выделенных из сыворотки крови кроликов и иммунизированных рекомбинантным гамма-интерфероном человека. Директор НИИ гриппа Олег Киселев в интервью телеканалу "Дождь": "Анаферон" я гоняю по всей стране, и никак не выгоняется. ...сама идея [препарата] просто мошенничество".

Антигриппин



Действующие вещества:

- парацетамол, снижает жар, обезболивает и сужает сосуды.;

- хлорфенамина малеат, сужает сосуды носа и устраняет отек слизистой носоглотки;

- аскорбиновая кислота, принято считать, что витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям. Это заблуждение опровергнуто в многочисленных исследованиях последних лет.

Препарат эффективно снимает симптомы, но не обладает противовирусной активностью.

Арбидол/Арпетолид/Арпифлю/ОРВИтол/Иммустат

Арбидол был изобретен еще в тридцатых годах, однако в моду вошел лишь в 2007-м, когда истек срок действия авторского патента. Парадоксально, но данные исследования эффективности "Арбидола", проведенного в 1970-е годы, до сих пор засекречены. Изначально фигурировал в качестве иммуностимулятора, затем его переквалифицировали в противовирусное средство. На сайте препарата указывается, что применение "Арбидола" приводит к сокращению средней продолжительности заболевания на 1,7-2,65 дня, а длительности таких симптомов, как лихорадка, интоксикация, ринорея, - на 1,3-2,3 дня. Американское управление по контролю качества лекарств и продуктов отказалось его регистрировать.

Афлубин

Снова гомеопатический "развод", на этот раз и в виде капель, и в виде таблеток. Положительное действие афлубина может стать лишь результатом эффекта плацебо.

Бетулин

Экстракт березы, синтезированный русским химиком Товием Ловицем в восемнадцатом веке. В двадцать первом его стали активно продавать в качестве БАД: средство-то и противовирусное, и противовоспалительное, и антиоксидантное, и печень защищает. Практически панацея, возможно, даже и от ВИЧ спасет. Не является лекарством, эффективность не доказана.

Бронхипрет

Предлагается в качестве отхаркивающего средства при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей. Эффективность не доказана ни одним серьезным научным исследованием.

Вобэнзим



Еще одна биологически активная добавка, активно продвигаемая в качестве средства буквально "от всего", в том числе против синусита, бронхита, пневмонии, поскольку "Природные энзимы, содержащиеся в нем, действуют при широком спектре заболеваний". Со слов производителя исцеляет и дарит молодость через усиление иммунитета; лечит всё, включая аутоиммунные заболевания, травмы и эмболии. Но ни одна серьезная организация не признала вобэнзим лекарством, клиническая эффективность не доказана.

Виферон

Согласно инструкции, препарат стимулирует выработку собственного интерферона в организме человека, препятствуя заражению организма вирусами. Опять же, согласно инструкции, "Виферон" можно использовать для лечения герпеса, хламидиоза и гепатита. Однако за пределами стран бывшего СССР индукторы интерферонов не зарегистрированы в качестве лекарственных средств, а в авторитетных международных научных журналах нет публикаций, доказывающих их эффективность.

Галавит/Тамерит

Основное действующее вещество - Аминодигидрофталазиндион натрия. Ни ВОЗ, ни FDA ничего о нем не знают. Продажам в России это не мешает.

Гриппферон

Человеческий рекомбинантный интерферон альфа-2b относится к индукторам интерферона, стимулирующим в организме человека выработку собственного интерферона, который препятствует заражению организма вирусами.

За пределами стран бывшего СССР индукторы интерферонов не зарегистрированы в качестве лекарственных средств, а их клиническая эффективность не опубликована в авторитетных научных журналах.

Зато в одной из первых реклам препарата говорилось: "При применении "Гриппферона" отсутствует опасность заражения такими вирусами, как СПИД, гепатит и др."

Иммунал/Иммунорм

На сайте препарата читаем: "Лекарственное средство растительного происхождения, которое повышает естественные защитные силы организма за счет мягкого стимулирующего действия, способствующего укреплению иммунитета". Иммуностимулирующее средство, которое никак не лечит. Доказано Кокрановским обществом.

Ингавирин



"Ингавирин" появился в аптеках в 2008 году без проведения полноценных исследований. Ускоренные клинические испытания проводились на мышах, а также группе из 100 пациентов. "Применение "Ингавирин" в первые 48 часов болезни приводит к достоверному сокращению периода лихорадки, интоксикации и катаральных симптомов" - к такому выводу приходит группа ученых, которые проводили исследование препарата под руководством его изобретателя - Александра Чучалина. В 1970-е годы этот пульмонолог разработал препарат витаглутам, который до 2008 года использовался как стимулятор кроветворения у больных, получающих противораковую терапию. В 2009 году во время истерии вокруг свиного гриппа Чучалин вспомнил о своем изобретении и обнаружил, что препарат также может бороться с вирусом свиного гриппа. Теперь "Ингавирин" продается как "противовирусный препарат".

В международной базе научных публикаций есть 31 статья, посвященная препарату, но все они были написаны в России, а большая часть в соавторстве с Чучалиным.

Кагоцел



Согласно исследованиям DSM Group, в ноябре 2015 года данное средство заняло шестое место среди самых продаваемых лекарств по стране. Совместное детище Роснано и госпожи Голиковой. Относится к группе индукторов интерферона, то есть к лекарствам с недоказанной эффективностью. Данные средства признаны лекарственными лишь на территории СНГ, в Европе и США таковыми не являются. Клинические исследования проводились в России изобретателями кагоцела, которые отметили, что его употребление снижает заболеваемость гриппом и ОРВИ в 3,4 раза. В других странах столь сильный эффект остался незамеченным. Более того, в последние годы отмечается ряд заявлений, что применение этого препарата может негативно отразиться на детородной функции, поэтоу его применение у детей и и молодых мужчин и женщин стоит под вопросом.

Оксолин/Оксонафтилин/Тетраксолин

Противовирусное средство для наружного применения. По словам специалистов, обладает нулевой эффективностью. Судя по количеству публикаций, ученые за пределами постсоветского пространства ничего о нем не знают. Название мимикрирует под настоящее противомикробное средство - оксолиновую кислоту, вот только в состав "лекарства" она не входит.

Оциллококцинум



Гомеопатическое средство, то есть сахар по баснословной цене. На родине изобретателя - во Франции - самое популярное противогриппозное средство, отпускаемое без рецепта. Впрочем, лекарством не считается и там. Результаты семи клинических испытаний, в которых участвовали 3459 пациентов, не подтвердили профилактической эффективности "Оциллококцинума" и схожих гомеопатических средств в отношении гриппа. В конце 2012 года британское Кокрановское общество доказательной медицины опубликовало доклад, отрицающий эффективность "Оциллококцинума". А в 2010-м Управление по контролю качества продуктов и лекарств США и вовсе включило препарат в список мошеннических продуктов. В основе этого "фуфлоферона" - экстракт из печени и сердца мускусной утки, однако пропорция такова, что в миллионах гранул может содержаться всего одна молекула экстракта. Если же не повезет, то не будет ни одной.

Стодаль



Еще один гомеопатический "фуфлоферон" от французского производителя оциллококцинума - компании "Буарон". Призван лечить кашель в различных проявлениях, но не лечит, конечно.

Тималин/Тимоген/Оглюфанид

Пептидный биорегулятор и иммуностимулятор. Действующее вещество - экстракт вилочковой железы крупного рогатого скота - тимуса. Доказательств эффективности лекарства при простудах нет.

Фервекс



Действующие вещества:

- парацетамол, снижает жар, обезболивает и сужает сосуды.;

- фенирамина малеат, оказывает антигистаминное действие, снижает аллергические реакции;

- аскорбиновая кислота, принято считать, что витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям. Это заблуждение опровергнуто в многочисленных исследованиях последних лет.

Препарат снимает симптомы, но не борется с вирусом гриппа.

Индуктор интерферона. Клиническая эффективность не доказана ни в одном серьезном научном исследовании.

Цитролюкс

Несмотря на то что эти чудо-капли лекарством не являются, биологически активную добавку активно рекламируют, рекомендуя при бронхитах, гайморитах, ОРВИ и так далее. "Обладает антибактериальной и противовирусной активностью, а также оказывает противогрибковое, антиоксидантное и гиполипдемическое действие", - сообщает нам одна из онлайн-аптек. Все бы хорошо, но ни от одной из перечисленных в инструкции болезней цитролюкс не вылечит. Аскорбиновая кислота да экстракт из семян грейпфрута, из которых он состоит, будут полезны, разве что, для здоровых людей.

Энгистол

,Позиционируется как средство, активирующее неспецифические защитные механизмы организма при воспалительных и инфекционных заболеваниях у взрослых. Гомеопатический "фуфлоферон", который, разумеется, не работает.

Эргоферон

Еще одно гомеопатическое средство из иммунизированных рекомбинантным гамма-интерфероном человека антител.

Все перечисленные псевдопрепараты не помогут вам вылечиться или избежать простуды. 20 лет назад ещё ни одного из них не было, а люди почему-то болели ту же неделю раз в год.

Вы поправитесь за неделю, с "лечением" и без оного. Продолжительность ОРВИ в 5-7 дней сократить невозможно, поскольку она обусловлена биологией - за это время образуются антитела к вирусам и интерфероны, и вы не ускорите этот процесс, капая в нос ректал рекомбинантный интерферон или что другое.

Можно только облегчить свою участь парацетамолом или ибупрофеном (аспирином нельзя из-за риска кровотечений у взрослых и синдрома Рейе у детей!); разложить заложенный нос антиконгестантами (не дольше недели!) и облегчить выход дряни муколитиками и отхаркивающими. Всё.

Народные методы "лечения", не имеющие какого-либо обоснования и эффективности, разве что могущественную силу отвлекающей психотерапии, когда в голове требует успокоения одна мысль: "Надо что-то делать!":

- банки, горчичники, перцовые баллончики пластыри;

- парить ноги в кипятке, даже с сытным растворчиком той же горчицы;

- ингаляции паром над картошкой, чайником или кастрюлей;

- растирания спиртом, водкой, уксусом, мочой, жиром, маслом;

- обмазывания бальзамом "Звёздочка" и другими пахучими гадостями.

Что же делать заболевшему?



Сбивать или не сбивать T до 38° - вопрос риторический, можно ориентироваться на самочувствие; выше сбивать желательно: обязательных причин нет, но если лихорадка доставляет сурьёзный дискомфорт, смело сбивайте. Нет доказательств того, что снижение температуры антипиретиками мешает организму бороться с простудой - их применение чисто симптоматическое.

Можно использовать комбинированные препараты с парацетамолом (Антигриппин, Терафлю, Колдрекс, Фервекс и пр.): они вкуснее, удобнее и дороже, чем таблетки с чистым веществом. Эффективность та же, плюс уменьшение симптомов за счёт фенилэфрина и фенирамина/хлорфенамина.

Одеться надо тепло, чтобы "не дуло", но и умирать от перегрева тоже не стоит.

Помещение надо проветривать: сквозняковый ураган устраивать не надо, но и набитый микробами спёртый воздух без живительного кислорода плох. В идеале иметь измеритель углекислого газа и измерять необходимость проветривания по нему, чтобы не сильно остужать помещение и не снижать влажность сухим уличным воздухом. Вирус лучше всего сохраняется в сухом и холодном воздухе; влажный, движущийся и тёплый снижает вероятность его передачи.

Температура в комнате от 20° до 25° (теплее обычной, но самопальные сауны не нужны), а влажность стоит подкрутить до>40% (хотя больше вряд ли получится, если говорить об абсолютной).

Много пить - что угодно, не обязательно кипяток: жидкость должна быть просто не холоднее температуры тела. Чай, компот, морс, отвары, минералку, в идеале - растворы для редигдратации типа регидрона. Мерзко, но лучше простого чая, поскольку с увеличенным выходом жидкости выходят и электролиты, желательно их восполнять.

Кушать по желанию: давиться через отсутствие аппетита не надо, вам же и так плохо. Если аппетит есть, то старайтесь налегать на лёгкую еду, более жидкую и с углеводами, шашлык не подойдёт.

Мыть сопли солевыми растворами. Неудобно и дёшево физраствором, удобно и лакшери - Долфин, Аква Марис и пр., эффективность абсолютно одинакова. После того как вся слизь ушла, в сухой (!) нос можно брызнуть сосудосуживающими, чтобы дышал, повторять не более недели.

Всё.

Самое сложное в этом лечении - осознать, что это главное и единственное лечение.

И уже через день-два, после острого периода, когда температура устаканится, а пот и озноб пройдут, можно выходить подышать свежим воздухом, подальше от скоплений людей: торговых центров, метро и работы. Нечего булки налёживать.

А профилактика?

Мыть руки: контактный способ передачи иногда даже круче, чем капельный. Во время эпидемии все общепользуемые поверхности потенциально заражены: деньги, поручни, двери, чужие руки, банка колы, бутылка пива, пачка чипсов. Потрогал что-то, смахнул грязной рукой соплю с носа - и вуаля, больничный.

Стать нелюдимом: не сидя дома, а гуляя подальше от скоплений народных масс. Меньше транспорта, больше пешком через парк, меньше супермаркетов, больше мелких магазинов; отложите экскурсии в ТК и очереди в Сбере на время эпидемии.

Сухой воздух - зло. Лучше немного бодрящей свежести, чем включить лишний обогреватель и высушить слизистые, на которые радостно прилетят вирусы. Если мёрзнете, то оденьтесь, что вы как маленькие: организм в общем и нос в частности всё равно должны быть в тепле.

Сухие слизистые - ещё большее зло, поскольку слизь - это наш естественный барьер. Увлажнять можно теми же солевыми растворами (физраствор, Долфин, Аква Марис и пр.), пшикать/промывать нос и полоскать горло, как можно больше и чаще.



Врача зовём всегда, как минимум чтобы позволил легально прогуливать работу и успокоил, что скорая не нужна.

А необходима она, когда появилось хотя бы одно из следующего:

- температура от 39°, которая не снижается парацетамолом/ибупрофеном более получаса;

- одышка, чувство нехватки воздуха;

- сильная боль где угодно;

- потеря сознания;

- судороги;

- отёки;

- сыпь.

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