Лук является одним из самых полезных овощей на планете, и он предлагает бесчисленные преимущества для здоровья. Лук - овощ с высоким содержанием пищевых волокон, марганца и витамина B6.

Лук может обеспечить многочисленные преимущества для здоровья, в том числе:

1. уничтожает микробы и бактерии благодаря мощным антибактериальным и противовирусным свойствам

2. укрепляет иммунную систему, так как богат витамином С

3. содержит кверцетин, который эффективно предотвращает рак

4. регулирует уровень сахара в крови, благодаря высокому содержанию хрома

5. зеленые верхушки зеленого лука богаты витамином А

6. снижает риск язвы желудка, поскольку борется со свободными радикалами.

7. борется с инфекциями и успокаивает воспаление

8. его сок лечит боль и жжение в связи с укусом пчел или ос

9. сырой лук поддерживать здоровье сердца, поскольку он снижает производство LDL, плохого холестерина

10. очищает кровь, эффективно избавляет от токсинов организм



Фосфорная кислота поступает в кровь и очищает кровь, убивая бактерии и микробы. Кроме того, местное применение поможет очистить воздух и уничтожать бактерии и микробы.

Все, что вам нужно сделать, это приложить несколько кусочков лука к стопам ног. Ноги имеют много меридианов или точек, которые согласно традиционной китайской медицине, связаны с внутренними органами.

Таким образом, эти точки будут служить путем нервной системы и других внутренних органов. Кроме того, мы советуем как можно чаще ходить босиком, чтобы активировать меридианы.

Возьмите несколько органических луковиц, и нарежьте на кусочки. Затем, перед тем как лечь спать, положите большой кусок на стопу каждой ноги и зафиксируйте носками. Оставьте лук действовать до утра.

Это очистит вашу кровь, так как кожа будет поглощать фосфорную кислоту. Кроме того, антибактериальные и противовирусные свойства уничтожат бактерии и микробы, и лук также очистит воздух.

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