Сегодня для многих людей контроль за весом тела и уровнем холестерина в крови стал приоритетным делом, так как они уже осознали последствия этих явлений для своего здоровья.

Помимо эстетического аспекта (безусловно, внешний вид человека становится не столь привлекательным) важно отметить еще и то, что скопление жира приводит к развитию хронических заболеваний, таких как диабет, к примеру, и появлению проблем с сердцем и суставами.

В связи с этим эксперты в области здравоохранения и питания рекомендуют соблюдать ряд правил и принимать меры по улучшению образа жизни.

Они выделили несколько "помощников", которые благодаря своей питательной ценности являются хорошей альтернативой для борьбы с лишними килограммами.

И баклажанная вода - это как раз такой продукт. Это натуральное домашнее средство облегчает процесс очищения артерий и способствует снижению массы тела.

Такой напиток богат клетчаткой и антиоксидантами, которые заставляют организм тратить больше энергии и выводят из него вредные липиды.

Регулярное потребление баклажанной воды станет отличным дополнением к вашему рациону питания, особенно если борьба с лишним весом вам дается тяжело.

Баклажанная вода и ее преимущества для здоровья

Одним из главных преимуществ баклажана является то, что в нем содержится очень много питательных веществ и при этом очень мало калорий.

Большое количество воды в этом овоще обеспечивает мочегонное действие, что позволяет легко справиться с задержкой жидкости в организме и различными воспалительными процессами.

А благодаря содержанию такого мощного антиоксиданта, как витамин Е, баклажан способствует улучшению циркуляции крови и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, этот овощ богат калием и натрием, а эти два минерала, как известно, улучшают здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем (в умеренных количествах, конечно).

Регулярное потребление баклажанов способствует детоксикации организма, так как это улучшает метаболические функции и позволяет регулировать уровень сахара в крови.

Пищевые волокна, или клетчатка, улучшают перистальтику кишечника и предотвращают такие нарушения, как запор и повышенное газообразование.

Баклажан - это достаточно сытный продукт. Он повышает способность усвоения жиров в кишечнике и таким образом предотвращает их скопление на стенках артерий.

Еще одно свойство баклажана, которое нельзя не упомянуть, это то, что он стимулирует выработку желчи и защищает печень от жировой болезни.

Наконец, баклажан является мощным средством против анемии и иммунных проблем, так как в нем содержится большое количество магния и железа.

Баклажанная вода: как ее правильно готовить?

Баклажанная вода не только укрепит ваше здоровье и позволит избавиться от лишних килограммов, но и обеспечит вашему организму необходимый заряд энергии для того, чтобы справиться со всеми повседневными делами и обязанностями.

Еще одним преимуществом этого напитка является то, что он очень легко готовится и достаточно экономичен, так как все необходимые ингредиенты стоят относительно недорого.

Итак, приступим!

Ингредиенты:

1 средний баклажан

Сок 1 лимона

1 литр воды

Способ приготовления:

Сначала необходимо тщательно вымыть баклажан (или даже продезинфицировать его), для этого вы можете воспользоваться яблочным уксусом или пищевой содой.

Затем нарежьте его кубиками (где-то 1,5 х 1,5 см).

Положите порезанный баклажан в стеклянный графин и залейте водой.

Затем выжмите из лимона сок и добавьте в баклажанную воду.

Поставьте графин в холодильник и оставьте настаиваться на ночь.

Способ потребления:

В качестве средства для детоксикации организма необходимо пить баклажанную воду 1 раз в месяц в течение 7 дней подряд.

Но вы можете пить ее 3 раза в неделю, если чувствуете сильный голод.

Литр такой воды распределите на несколько приемов в течение дня (по стакану перед каждым приемом пищи).

Для достижения желаемых результатов (контроль массы тела и уровня холестерина в крови) важно также увеличить потребление овощей и фруктов и уменьшить количество рафинированной муки и жиров.

Кроме того, очень важны регулярные физические нагрузки, минимум 30 минут в день.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете уменьшить объемы своего тела на несколько сантиметров в течение 2-3 недель. Однако, следует иметь в виду, что обменные процессы в каждом организме протекают по-разному, поэтому у кого-то это может занять меньше времени, а у кого-то, наоборот, больше.

Баклажанами в сыром виде не стоит злоупотреблять, так как в них содержится алкалоид под названием соланин, который вызывает рвоту и понос. Если употреблять его в указанных "дозировках", то ничего страшного не будет.

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