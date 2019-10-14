Баклажанная вода поможет контролировать уровень холестерина и сжигать жиры
Сегодня для многих людей контроль за весом тела и уровнем холестерина в крови стал приоритетным делом, так как они уже осознали последствия этих явлений для своего здоровья.
Помимо эстетического аспекта (безусловно, внешний вид человека становится не столь привлекательным) важно отметить еще и то, что скопление жира приводит к развитию хронических заболеваний, таких как диабет, к примеру, и появлению проблем с сердцем и суставами.
В связи с этим эксперты в области здравоохранения и питания рекомендуют соблюдать ряд правил и принимать меры по улучшению образа жизни.
Они выделили несколько "помощников", которые благодаря своей питательной ценности являются хорошей альтернативой для борьбы с лишними килограммами.
И баклажанная вода - это как раз такой продукт. Это натуральное домашнее средство облегчает процесс очищения артерий и способствует снижению массы тела.
Такой напиток богат клетчаткой и антиоксидантами, которые заставляют организм тратить больше энергии и выводят из него вредные липиды.
Регулярное потребление баклажанной воды станет отличным дополнением к вашему рациону питания, особенно если борьба с лишним весом вам дается тяжело.
Баклажанная вода и ее преимущества для здоровья
Одним из главных преимуществ баклажана является то, что в нем содержится очень много питательных веществ и при этом очень мало калорий.
Большое количество воды в этом овоще обеспечивает мочегонное действие, что позволяет легко справиться с задержкой жидкости в организме и различными воспалительными процессами.
А благодаря содержанию такого мощного антиоксиданта, как витамин Е, баклажан способствует улучшению циркуляции крови и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, этот овощ богат калием и натрием, а эти два минерала, как известно, улучшают здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем (в умеренных количествах, конечно).
Регулярное потребление баклажанов способствует детоксикации организма, так как это улучшает метаболические функции и позволяет регулировать уровень сахара в крови.
Пищевые волокна, или клетчатка, улучшают перистальтику кишечника и предотвращают такие нарушения, как запор и повышенное газообразование.
Баклажан - это достаточно сытный продукт. Он повышает способность усвоения жиров в кишечнике и таким образом предотвращает их скопление на стенках артерий.
Еще одно свойство баклажана, которое нельзя не упомянуть, это то, что он стимулирует выработку желчи и защищает печень от жировой болезни.
Наконец, баклажан является мощным средством против анемии и иммунных проблем, так как в нем содержится большое количество магния и железа.
Баклажанная вода: как ее правильно готовить?
Баклажанная вода не только укрепит ваше здоровье и позволит избавиться от лишних килограммов, но и обеспечит вашему организму необходимый заряд энергии для того, чтобы справиться со всеми повседневными делами и обязанностями.
Еще одним преимуществом этого напитка является то, что он очень легко готовится и достаточно экономичен, так как все необходимые ингредиенты стоят относительно недорого.
Итак, приступим!
Ингредиенты:
- 1 средний баклажан
- Сок 1 лимона
- 1 литр воды
Способ приготовления:
- Сначала необходимо тщательно вымыть баклажан (или даже продезинфицировать его), для этого вы можете воспользоваться яблочным уксусом или пищевой содой.
- Затем нарежьте его кубиками (где-то 1,5 х 1,5 см).
- Положите порезанный баклажан в стеклянный графин и залейте водой.
- Затем выжмите из лимона сок и добавьте в баклажанную воду.
- Поставьте графин в холодильник и оставьте настаиваться на ночь.
Способ потребления:
- В качестве средства для детоксикации организма необходимо пить баклажанную воду 1 раз в месяц в течение 7 дней подряд.
- Но вы можете пить ее 3 раза в неделю, если чувствуете сильный голод.
- Литр такой воды распределите на несколько приемов в течение дня (по стакану перед каждым приемом пищи).
Для достижения желаемых результатов (контроль массы тела и уровня холестерина в крови) важно также увеличить потребление овощей и фруктов и уменьшить количество рафинированной муки и жиров.
Кроме того, очень важны регулярные физические нагрузки, минимум 30 минут в день.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете уменьшить объемы своего тела на несколько сантиметров в течение 2-3 недель. Однако, следует иметь в виду, что обменные процессы в каждом организме протекают по-разному, поэтому у кого-то это может занять меньше времени, а у кого-то, наоборот, больше.
Баклажанами в сыром виде не стоит злоупотреблять, так как в них содержится алкалоид под названием соланин, который вызывает рвоту и понос. Если употреблять его в указанных "дозировках", то ничего страшного не будет.
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