Рамблер рассказывает, почему важно носить солнцезащитные очки и как часто стоит проверять зрение, передает Day.Az.

Вы не носите солнцезащитные очки

Даже если вы их не любите, носить обязаны. Это не просто аксессуар, а защита ваших глаз от солнца. Оно наносит непоправимый вред сетчатке, поэтому глаза нужно беречь. Очень важно, чтобы линзы у очков были с защитой от лучей различного типа.

Вы часто трете глаза

И заносите инфекцию. Потенциальный конъюнктивит - это всего лишь одна из проблем, которая может возникнуть. Механическое воздействие на глаз постепенно искажает роговицу, а исправить ее потом будет очень тяжело. Если у вас регулярно возникает дискомфорт, сходите к врачу: он пропишет вам капли, которые помогут справиться с зудом.

Вы используете просроченную косметику

Вскрытая тушь пригодна в течение шести месяцев. По истечении этого времени она может нанести вред здоровью глаз, вызвать раздражение и занести инфекцию. Своевременно обновляйте косметичку - лечить глаза стоит гораздо дороже.

Вы не проверяете зрение

Это нужно делать не реже, чем раз в два года при условии отсутствия проблем с глазами. Если у вас плохое зрение, вы носите очки или линзы, ходите к окулисту хотя бы раз в год.

Вы много курите

Глаза - одно из самых уязвимых мест. Курение вызывает дегенерацию желтого пятна: сетчатка повреждается в том месте, где формируется центральное зрение. И если эта проблема не возникла сейчас, она может настигнуть вас после 60-ти лет. Курение также часто приводит к катарактам: это заболевание, при котором происходит помутнение хрусталика и иногда даже потеря зрения.

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