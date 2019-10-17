Аллергия на холод начинает проявляться уже осенью с первым похолоданием. Рамблер разбирается, кому грозит эта проблема и как с ней бороться, передает Day.Az.

Оговоримся сразу: это не аллергия, а псевдоаллергическая реакция. Реальная аллергия возникает в ответ на чужеродный белок (раздражитель). В случае с холодом у нас идет сильная реакция на низкую температуру.

Чаще всего в зоне риска - женщины с низким иммунитетом. Как правило, у человека возникает сильная заложенность носа, холодная крапивница (шелушения, красные пятна на коже, иногда волдыри) и покраснение глаз. Считается, что аллергия передается генетически, а также возникает при наличии хронических заболеваний (проблемы с почками, щитовидкой, пищеварительной системой). Инфекционные (мононуклеоз, гепатит и частые ОРВИ) тоже могут стать причиной аллергии.

При возникновении ярко выраженных симптомов важно отправиться к дерматологу. Если он поставит вам этот диагноз, то, вероятнее всего, в качестве лечения пропишет антигистаминные средства и мази для кожи с кортикостероидами.

Используйте спреи с морской водой - они хорошо промывают нос и помогают легче бороться с симптомами. А вот от сосудосуживающих капель лучше всего отказаться.

Если вы часто сталкиваетесь с аллергическими реакциями, пересмотрите свой зимний гардероб: шерсть, мех и красители могут усугублять ситуацию. Отдайте предпочтение гипоаллергенным материалам и для стирки используйте специальные средства для аллергиков.

Гигиеническая помада для губ, жирный защищающий "колд-крем" и солнечные очки должны стать вашими лучшими друзьями на холодный период - не забывайте про них. Домашний уход тоже важен - используйте мягкие очищающие средства для кожи лица и тела. На период аллергии лучше всего отказаться от бассейна, чтобы не травмировать кожу хлорированной водой.

Уделите внимание вопросу питания. Цитрусовые, мед, шоколад могут спровоцировать аллергию - лучше пересмотреть свой рацион и отказаться от них.

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