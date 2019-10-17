Медики рассказали о положительном влиянии чеснока на здоровье. По словам специалистов, он позитивно воздействует на организм из-за своих антибактериальных свойств.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как отмечают эксперты, чеснок может замедлять ритм сердца, что дает большой приток крови к мышцам. Еще он уменьшает количество зубного налета и улучшает микрофлору ротовой полости. Также он помогает в очищении крови и способен справиться с простудой или гриппом, а при регулярном употреблении снижается уровень холестерина и нормализуется уровень сахара в крови.

В чесноке имеется аллицин и за счет него он обладает противогрибковым и антибактериальным воздействием, передают "АН". Чтобы достичь максимального эффекта, нужно ранним утром съедать два зубчика сырого продукта с теплой водой, пишет Nation News.

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