Исследователи из Университета Южной Калифорнии рассказали о способе защиты от болезни Альцгеймера и восстановления рабочей памяти у людей с деменцией. Об этом пишет Food.news, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Речь о двух соединениях: эпигаллокатехин-3-галлате (EGCG), который содержится в зеленом чае, и феруловой кислоте - ее много в моркови.

Эффект соединений отследили во время эксперимента на мышах. Дозировка составляла 30 миллиграммов на килограмм массы тела.

После трех месяцев наблюдений специалисты обнаружили, что больные грызуны, получавшие как EGCG, так и феруловую кислоту, показали полное восстановление своей рабочей памяти.

Исследователь Терренс Таун отметил, что действие EGCG и феруловой кислоты можно объяснить их способностью снижать скорость расщепления бета-амилоидов, которые накапливаются в мозге у людей с болезнью Альцгеймера.

"Кроме того, эти вещества, судя по всему, борются с воспалением и окислительным стрессом в мозге - оба являются ключевыми факторами болезни Альцгеймера у людей.

Вам не нужно ждать много лет, когда появится волшебный препарат. Вы можете внести эти диетические изменения сегодня. Я нахожу это очень перспективным", - отметил Терренс Таун.

Помимо того, чтобы употреблять зеленый чай и морковь, специалисты посоветовали регулярно заниматься спортом, высыпаться и есть больше разнообразной растительной пищи. Все это является профилактикой Альцгеймера и других опасных недугов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!