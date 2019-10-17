Американские ученые определили, как участок головного мозга человека, который расположен в центральном ядре миндалевидного тела, обрабатывает сигналы о боли. Результаты исследования опубликованы на страницах научного журнала Cell Reports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Характер работы [участка мозга, который отвечает за прием и обработку болевых сигналов,] схож с действием обогревателя с термостатом: если температура нормальная, он не включается, а когда становится прохладно, аппарат начинает работать", - рассказала ведущий автор исследования, Яримар Карраскильо из Национального центра комплементарного и интегративного здоровья (NCCIH). По ее словам, этот участок может пропускать болевой импульс, либо блокировать его прохождение. В ходе исследования ученые выделили вещества, которые отвечают за ощущение боли.

Боль - первый признак болезни, сигнал о необходимости помочь организму, отмечает Карраскильо. Поэтому важно не просто ликвидировать боль, используя анальгетики, но и выяснить, почему она возникла и какой участок тела человека нужно обследовать. Перед врачом в таком случае встает дилемма: он может назначить этой категории пациентов обезболивающее и помочь им перестать страдать на время. Но при этом создать угрозу здоровью пациента, поскольку искусственные опиаты столь же сильны, сколь и опасны для всего живого.

Очень важно, подчеркивают ученые, разработать механизм медикаментозного воздействия на зоны, которые отвечают за чувство боли. Ученые должны подобрать лекарства, которые действуют прицельно как при острых болях, так и при хронических.

"Наши выводы могут показаться банальными, но действовать надо по следующей схеме: вы диагностируете боль, по цепочке находите ее причину, лечите затронутый орган и боль исчезает", - подытоживает Карраскильо. При этом она предупреждает, что в случае хронических болей такая схема может не действовать. "Тем не менее и в этом случае нужно продолжить изучать механизма функционирования центральной миндалины", - уверена Карраскильо.

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