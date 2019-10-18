Доза облучения, получаемая экипажами и пассажирами самолетов в длительных трансполярных перелетах при мощной солнечной вспышке, может превышать годовую в 100 раз. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев, передает Day.Az.

"При длительных трансполярных перелетах, к примеру, из США в Японию или из России в США, экипажи и пассажиры самолетов могут получить значительную дозу", - сказал он.

По словам ученого, по международным стандартам мощность дозы облучения не должна превышать 1 миллизиверт в год. При спокойном Солнце доза на высоте 10 километров составляет 2-4 микрозиверта в час.

"А при полете в северных широтах в случае сильного солнечного протонного события класса S3 доза на высотах 10-11 километров составляет 5 миллизивертов в час. То есть за время 20-часового полета можно получить единовременную дозу, превышающую годовую в 100 раз", - пояснил Минлигареев.

Он добавил, что раньше трансполярных перелетов было буквально единицы, а сейчас - около 13-15 тысяч в год. "Были случаи, когда самолеты летели во время солнечных вспышек, а пассажиров не предупреждали - и западным авиакомпаниям приходили многомиллионные иски причинения ущерба здоровью пассажиров", - отметил ученый.



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