О том, как справиться с отеками, если они не являются следствием серьезного заболевания, рассказала эксперт Елена Раликова, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Один из способов резко "похорошеть" - устроить себе разгрузочный день. Для этого отлично подойдут овсянка, кефир или творог.

"Геркулес нужно залить на два часа горячей водой, но не кипятком. За сутки можно съесть максимум 400 граммов крупы в сухом виде. Если творога, то 400 граммов. И 1,5 литра кефира низкой жирности. Один из трех вариантов", - отметил эксперт.

Кроме того, в борьбе с отеками можно заменить утром кофе или обычный чай на травяной ромашковый.

Хорошо помогают избавиться от лишней жидкости прыжки на скакалке, бег, езда на велосипеде, блюда с фруктами, овощами, гречка, шиповник, отруби, лук, капуста и сельдерей.

И, конечно, подойдет всем известный способ "сбросить лишнее" - посещение бани или сауны.

"Добавление в воду морской соли, соды, горчицы, эфирных масел сделает процедуру полезнее и приятнее", - добавила специалист.

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