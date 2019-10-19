Медленная ходьба связана с более ранним старением мозга, к такому выводу пришли ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине (США). Результаты научной работы опубликованы на сайте JAMA Network, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В исследовании принимали участие более 900 человек, которым на момент проведения теста исполнилось 45 лет. За здоровьем испытуемых наблюдали с трехлетнего возраста.

Выяснилось, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.

Эксперты отметили, что у людей, которые медленно ходят, меньше объем мозга и плотность коры головного мозга. Кроме того, исследователи выявили у них признаки, связанные с болезнью малых сосудов. Все это, подчеркивают ученые, свидетельствует о раннем старении мозга.

Также эксперты попросили группу из восьми человек оценить по фотографиям возраст человека. Оказалось, что те, кто ходит медленно, выглядят старше своих более подвижных ровесников.

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