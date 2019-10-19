У вас не хватает энергии и чувствуете усталость? Ваша кожа сухая и у вас есть темные круги вокруг глаз, которые вы не можете скрыть? Все эти признаки указывают на то, что ваше тело полно токсинов, передает Day.Az со ссылкой на Makataka.ru.



Когда вы полны токсинов, вы становитесь восприимчивы к вирусам. В таких условиях организм остро нуждается в детоксикации.



На самом деле, вы не должны чувствовать эти симптомы и нужно восстановить свою энергию.

Вы можете сделать это в эти выходные и установить меню, которое очистит ваш организм от всех токсинов. Процесс очищения, который поможет в детоксикации вашего организма, может улучшить 5 органов: печень, почки, легкие, кишечник и лимфу.



План детоксикации требует потребления пищи с низким содержанием жира, картофеля, мяса, и пить много жидкости.



Предпочтительно, чтобы вы делали это два раза в год в течение 10 дней. Вы будете поражены результатами. Вы будете чувствовать себя лучше, если вы используете крапиву, одуванчик и березовый чай. Кроме того, вам нужно будет практиковать регулярные физические нагрузки в тренажерном зале, ходьбу, бег и плавание.



План детоксикации на выходные



Пить 250 мл теплой воды каждое утро на голодный желудок.



Суббота

Завтрак: Рекомендуемое количество теплой воды, чашка овсяных хлопьев с добавлением ложки льняного семени, 250 мл обычной воды или зеленого/черного чая, 200 мл диетического йогурта или миндального молока, полстакана свежей черники (или другой фрукт).



Обед: 250 г жареного хека, салат (помидор, руккола, зелень), швейцарский мангольд с оливковым маслом и картофелем, небольшой банан и кусочек дыни, и 250 мл обычной воды.



Полдник: 180 мл обычного йогурта, яблоко, ¼ чашки семян тыквы и 250 мл чистой воды.



Ужин: 150 г тунца на гриле в фольге или на барбекю, ½ стакана вареных овощей (шпинат или брокколи), салат с лимонным соком и оливковым маслом, и 250 мл воды или простого чая.



Воскресенье

Начните с рекомендуемого количества теплой воды.



Завтрак: 200 мл миндального молока или диетического йогурта, чашка овсяных хлопьев с ложкой льняного семени, груша и зеленый чай.



Обед: овощной суп (фасоль, картофель, морковь, лук, сельдерей, перец), 200 г жареной куриной грудки и 250 мл чистой воды.



Полдник: Один грейпфрут.



Ужин: салат из свеклы и моркови с лимонным соком и чай.

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