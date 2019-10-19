Обязательно добавьте его в свой рацион!

Лук состоит из нескольких слоев, каждый из которых полезен по-своему, передает Day.Az со ссылкой на Makataka.ru.



Слой 1: содержит антиоксиданты, антибактериальные вещества и другие фитонутриенты.



Слой 2: лук является важным источником витаминов В и С; меди, марганца, фосфора, калия; и пищевых волокон.



Слой 3: этот слой содержит соединения серы, которые заставляют вас плакать, но именно это также, как было доказано помогает предотвратить болезнь Паркинсона и сердечно-сосудистые заболевания, регулировать уровень сахара в крови и предотвратить рак. Это стоит нескольких слез, не так ли?! Вот некоторые преимущества лука для здоровья.



Помогает при воспалении.



Большинство заболеваний вызывает хроническое воспаление.



Фитохимические вещества, содержащиеся в луке, противодействуют воспалению, способствуя общему состоянию здоровья и он особенно эффективен для лечения артрита, астмы и других респираторных заболеваний.



Жаропонижающее средство.



Положив половину лука в каждый носок на ночь, поможет снизить температуру.



Детоксикант.



Доказано, что в результате комбинации лука с куркумой, происходит химическая реакция, которая вызывает предраковую гибель клеток.



Здоровье сердца.



Антоцианин - это пигмент, который придает красному луку его особый цвет. Он так же снижает уровень холестерина в крови, а следовательно и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Серные соединения предотвращают тромбоциты от слипания и закупорки кровеносных сосудов, снижая риск инсульта и сердечного приступа.



Ожоги кожи.



Сера и кверцетин, содержащиеся в луке уменьшат боль и воспаление и предотвратят образование волдырей.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!