Лук может помочь вам справиться с этими 5 проблемами со здоровьем
Обязательно добавьте его в свой рацион!
Лук состоит из нескольких слоев, каждый из которых полезен по-своему, передает Day.Az со ссылкой на Makataka.ru.
Слой 1: содержит антиоксиданты, антибактериальные вещества и другие фитонутриенты.
Слой 2: лук является важным источником витаминов В и С; меди, марганца, фосфора, калия; и пищевых волокон.
Слой 3: этот слой содержит соединения серы, которые заставляют вас плакать, но именно это также, как было доказано помогает предотвратить болезнь Паркинсона и сердечно-сосудистые заболевания, регулировать уровень сахара в крови и предотвратить рак. Это стоит нескольких слез, не так ли?! Вот некоторые преимущества лука для здоровья.
Помогает при воспалении.
Большинство заболеваний вызывает хроническое воспаление.
Фитохимические вещества, содержащиеся в луке, противодействуют воспалению, способствуя общему состоянию здоровья и он особенно эффективен для лечения артрита, астмы и других респираторных заболеваний.
Жаропонижающее средство.
Положив половину лука в каждый носок на ночь, поможет снизить температуру.
Детоксикант.
Доказано, что в результате комбинации лука с куркумой, происходит химическая реакция, которая вызывает предраковую гибель клеток.
Здоровье сердца.
Антоцианин - это пигмент, который придает красному луку его особый цвет. Он так же снижает уровень холестерина в крови, а следовательно и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Серные соединения предотвращают тромбоциты от слипания и закупорки кровеносных сосудов, снижая риск инсульта и сердечного приступа.
Ожоги кожи.
Сера и кверцетин, содержащиеся в луке уменьшат боль и воспаление и предотвратят образование волдырей.
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