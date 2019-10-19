Финики являются одним из самых полезных продуктов на планете, и они содержат множество здоровых компонентов, которые могут лечить различные проблемы со здоровьем, в том числе высокий уровень холестерина, инсульт, сердечные приступы и гипертонию, передает Day.Az со ссылкой на Makataka.ru.



Благодаря высокому содержанию питательных веществ, финики могут обеспечить многочисленные преимущества для здоровья, в том числе:



Уберегают от приступов стенокардии



Финики - богатый источник калия, который является особенно важным минералом, для предотвращения инсультов и способствует здоровью нервной системы.



Регулируют уровень холестерина



Финики очищают кровеносные сосуды и предотвращают образование тромбов. Таким образом, эти плоды регулируют нездоровый уровень холестерина.



Регулируют кровяное давление



Благодаря высокому содержанию натрия и калия, люди, страдающие от высокого кровяного давления, должны регулярно употреблять финики. 5-6 штучек содержат около 80 мг магния, который необходим для правильного кровотока и распространяется через кровеносные сосуды. Артериальное давление может быть эффективно снижено благодаря 370 мг магния.



Укрепляют сердце



Замочите несколько на ночь фиников в воде, а утром, удалите косточки, и добавьте их в коктейль или съешьте сразу.



Предотвращают диарею



Финики с высоким содержанием калия, который предотвращает понос, так как он улучшает флору желудка и кишечника, а также поддерживает хорошие бактерии.



Финики с высоким содержанием железа



Железо является чрезвычайно полезным в случае анемии у детей и беременных женщин. А именно, 100 г фиников содержат 0,9 мг железа, что составляет 11% от рекомендуемой суточной дозы. Железо поддерживает поток кислорода через кровь и оказывает положительное воздействие на гемоглобин и эритроциты.



Лечат запоры



Финики лечат запор, так как они имеют легкий слабительный эффект. Просто замочите их в небольшом количестве воды на ночь, и утром съешьте.



Способствуют похудению



Употребление фиников на пустой желудок утром эффективно предотвращает увеличение веса, и так как они не содержат холестерин, могут помочь вам контролировать свой вес. Тем не менее, отметим, что они с высоким содержанием сахара, поэтому их не едят в чрезмерных количествах.

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