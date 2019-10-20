Мука из семян льна способна сорбировать и выводить из организма токсические вещества, шлаки, снижать уровень холестерина в крови; оказывает губительное действие на многие виды гельминтов, грибки, вирусы. Лен оказывает положительный эффект на регуляцию липидного обмена, сообщает Day.Az со ссылкой на ФитХакер.

Показания к применению:

воспалительные процессы слизистых оболочек верхних дыхательных путей

желудочно-кишечного тракта

гастриты, колиты

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

заболевания мочевыводящих путей - пиелит, цистит

избыточная масса тела, нарушение липидного обмена

эффективно для ежедневного применения с профилактической целью

Способ применения:

используется как компонент для приготовления блюд с противопаразитарными свойствами по 2-3 чайных ложки на одну порцию.

Очистка кишечника:

1 неделя: 1 десертная ложка муки +100 г сметаны или кефира

1 десертная ложка муки +100 г сметаны или кефира 2 неделя: 2 десертных ложки муки +100 г сметаны или кефира

2 десертных ложки муки +100 г сметаны или кефира 3 неделя: 3 десертных ложки муки +150 г сметаны или кефира

Если покупка муки проблематична, то просто купите семя льна в аптеке и смолите их в кофемолке!

Эту смесь принимать вместо завтрака. Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и каловых камней, паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. Сметану можно заменить любым кисломолочным продуктом. В период чистки обязательно соблюдать водный режим: пить воду до 2 литров в день.

Данный способ положительно действует на весь организм человека, очень скоро после начала приема льна, вы почувствуете легкость и прилив сил! Семена льна - это чудо-продукт от природы для вашего здоровья и красоты.

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