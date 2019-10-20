Как очистить кишечник и омолодить весь организм
Мука из семян льна способна сорбировать и выводить из организма токсические вещества, шлаки, снижать уровень холестерина в крови; оказывает губительное действие на многие виды гельминтов, грибки, вирусы. Лен оказывает положительный эффект на регуляцию липидного обмена, сообщает Day.Az со ссылкой на ФитХакер.
Показания к применению:
- воспалительные процессы слизистых оболочек верхних дыхательных путей
- желудочно-кишечного тракта
- гастриты, колиты
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- заболевания мочевыводящих путей - пиелит, цистит
- избыточная масса тела, нарушение липидного обмена
- эффективно для ежедневного применения с профилактической целью
Способ применения:
используется как компонент для приготовления блюд с противопаразитарными свойствами по 2-3 чайных ложки на одну порцию.
Очистка кишечника:
- 1 неделя: 1 десертная ложка муки +100 г сметаны или кефира
- 2 неделя: 2 десертных ложки муки +100 г сметаны или кефира
- 3 неделя: 3 десертных ложки муки +150 г сметаны или кефира
Если покупка муки проблематична, то просто купите семя льна в аптеке и смолите их в кофемолке!
Эту смесь принимать вместо завтрака. Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и каловых камней, паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. Сметану можно заменить любым кисломолочным продуктом. В период чистки обязательно соблюдать водный режим: пить воду до 2 литров в день.
Данный способ положительно действует на весь организм человека, очень скоро после начала приема льна, вы почувствуете легкость и прилив сил! Семена льна - это чудо-продукт от природы для вашего здоровья и красоты.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре