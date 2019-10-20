Нос - это не единственная часть тела, которое воспринимает запахи.

В последние десятилетия учёные обнаружили, что обонятельные рецепторы расположены в таких странных местах как - сперма, позвоночник и даже почки. А исследователи лаборатории Ганса Атта в Рурском университете Бохума, Германия определили, что рецепторы обоняния расположены на коже. Более того, эти рецепторы появляются для того, чтобы лечить.

Вот что сказал Боб Рёер для журнала New Scientist:

Они обнаружили, что Sandalore - сандаловое масло, которое применяется в ароматерапии, парфюмерии и косметической продукции, - связано с обонятельным рецептором кожи под названием OR2AT4. Вместо того, чтобы посылать сигнал в мозг, как это происходит с носовыми рецепторами, в данном случае рецептор срабатывает, заставляя клетки делиться и мигрировать, что способствует регенерации кожи, сообщает Day.Az со ссылкой на ФитХакер.

После того, как кератиноциты (клетки кожи) на протяжении пяти дней были смешаны с Sandalore в пробирке, уровень клеточной пролиферации увеличился на 32%, а клеточной миграции почти вдвое.

Другими словами, наша кожа имеет способность реагировать на запахи, но только не в том понимании, к которому мы все привыкли. "Пахнущие" рецепторы кожи, способствуют её регенерации. Конечно же, как и один нос отличается от другого, так же и обонятельные рецепторы нашей кожи отличаются. Генетическая предрасположенность одного человека к обонятельной чувствительности может быть больше, чем у другого.

Это открытие - очередной пример того, что наша кожа имеет множество неожиданных способностей. На этой неделе, Суджата Гупта, автор статей в журнале NOVA Next, рассказала о способности кожи "слышать" звуки. А новые открытия о нашем осязании, осветили возможные сенсорно-социальные аспекты аутизма. Вероятно, в будущем мы увидим намного больше способов лечения с помощью кожи.

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