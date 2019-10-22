Шизофрения - это заболевание, при котором у человека наблюдается психическое расстройство, распад процессов мышления и эмоциональных реакций. Рамблер рассказывает, какие неочевидные симптомы могут быть первым звоночком возникновения этой проблемы, передает Day.Az.

Зачастую одним из первых признаков шизофрении становится нарушение гигиенических привычек. Изначально человек чистил зубы два раза в день, а теперь делает это всего раз. В итоге этот ритуал перестает быть ежедневным, и человек не чувствует необходимость поддерживать свою чистоплотность.

Далее возникают эмоциональные перепады: человек выражает эмоции не в соответствии с ситуацией. В трагические моменты он смеется, в счастливые - плачет. Он также может оставаться без эмоций и совершенно спокойно смотреть на душераздирающие сцены (к примеру, сцены мучения животных).

Еще один тревожный звоночек - человек полностью меняет свои привычки. К примеру, раньше часто посещал различные мероприятия и был общительным, а тут внезапно перестал активно общаться даже со своим кругом близких и превратился в домоседа.

Все это, как правило, сопровождается резкой сменой настроения и появлением визуальных реакций - к примеру, больной начинает часто моргать и непроизвольно подергиваться.

Очень часто у больного шизофренией появляется сильная апатия и отсутствие желания что-либо добиться в жизни. У него нарушена жестикуляция, отсутствует мимика, речь становится обрывистой. Больной не способен мыслить абстрактно и все выражения принимает буквально.

Те, кто сталкивается с шизофренией, постоянно испытывает галлюцинации, у них появляются навязчивые мысли, что их кто-то преследует.

Разумеется, все эти симптомы могут говорить и о других проблемах со здоровьем, поэтому точный диагноз должен ставить психотерапевт.

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