Международная группа исследователей выявила механизм, который делает раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи изучили устойчивость клеток к ферроптозу - процессу, при котором они гибнут из-за окисления липидов в составе мембраны. Многие формы рака со временем могут выработать механизмы для блокирования ферроптоза и становятся невосприимчивыми к лечению.

Это происходит из-за того, что фермент глутатионперксидаза-4 (GPX4) действует как антиоксидант и блокирует окисление липидов. Но часто, несмотря на препараты, блокирующие действие GPX4, лечение не приносит эффекта.

Исследователи выявили новое соединение, блокирующее ферроптоз, - молекулу FSP1, которая спасает раковые клетки от окисления. Функционирование этой молекулы обеспечивает фермент N-миристоилтрансфераза (NMT).

Ученые пришли к выводу, что для прекращения антиоксидантного действия нужен препарат, подавляющий действие NMT. Это позволит лечить формы рака, сложно поддающиеся терапии.

"Поскольку невосприимчивые к терапии опухоли приобретают устойчивость к ферроптозу, методы лечения, которые стимулируют ферроптоз на основе ингибирования FSP1, GPX4, NMT или комбинации всех трех, имеют большой потенциал для клинического применения в будущем", - заявила одна из авторов исследования Андреа Гойя Грочин.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!