Пять утренних привычек, которые помогут убрать жир на животе
Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл дала несколько простых советов всем, кто хочет избавиться от проблемных зон без жесткой диеты и изнурительных занятий в зале. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом пишет Daily Mail.
По мнению Сьюзи Баррелл, каждое утро надо выпивать 300-500 мл воды. Это поможет восстановить гидратацию после ночного отдыха и запустить пищеварительную систему. Также рекомендуется пить по утрам травяной и зеленый чаи.
Второе правило - привыкайте к белковому завтрак. Это могут быть яйца, греческий йогурт, белковые коктейли. Простой вариант завтрака включает в себя яичницу болтунью с овощами, копченым лососем, авокадо и арахисовым маслом на цельнозерновом хлебе.
"Белки не только помогают регулировать уровень глюкозы в крови по утрам, но и надолго избавят вас от чувства голода", - отметила Баррелл.
Важно не забывать про клетчатку.
"Вы должны стремиться употребить 20-30 граммов клетчатки в день. Начните с завтрака, добавив, например, фрукты в греческий йогурт или в овсянку. Также вы получите клетчатку с овощами, отрубями и цельнозерновым хлебом", - отметила диетолог.
Кроме того, улучшить метаболизм и запустить процесс снижения веса помогает кофеин. Если вы любитель кофе, то стоит отказаться от добавления в напиток молока.
Также специалист посоветовала не начинать день со сладостей. Иначе организм может потребовать их и в течение дня.
"Утром избегайте обработанных сахаров, их много в белом хлебе, фруктовом йогурте и кексах", - пояснила Баррелл.
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