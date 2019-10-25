Стало известно, кто больше подвержен слабоумию или болезни Альцгеймера. Соответствующее исследование провели американские специалисты, которые 10 лет анализировали показатели 1628 японских мужчин и женщин в возрасте от 60 лет, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Выяснилось, что участники с самым высоким уровнем трансжиров (насыщенные жиры, в основном в составе искусственно-ароматизированных масел) на 52-74% чаще заболевают деменцией, чем участники с более низкими показателями.

Зачастую такие трансжиры содержатся в жаренной еде, фаст-фуде, замороженной пицце, маргарине или сливках для кофе.

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