https://news.day.az/medicine/1168987.html Названа неожиданная причина болезни Альцгеймера
Названа неожиданная причина болезни Альцгеймера
Стало известно, кто больше подвержен слабоумию или болезни Альцгеймера. Соответствующее исследование провели американские специалисты, которые 10 лет анализировали показатели 1628 японских мужчин и женщин в возрасте от 60 лет, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Выяснилось, что участники с самым высоким уровнем трансжиров (насыщенные жиры, в основном в составе искусственно-ароматизированных масел) на 52-74% чаще заболевают деменцией, чем участники с более низкими показателями.
Зачастую такие трансжиры содержатся в жаренной еде, фаст-фуде, замороженной пицце, маргарине или сливках для кофе.
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