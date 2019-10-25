Корейские ученые из Университета Сонгюнгван провели исследование и выяснили, что является еще одной из причин облысения у мужчин. Об этом пишет издание Medical Daily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их данным, облысение, в том числе, происходит из-за частых переработок.

Как стало известно, исследователи с 2013 по 2017 смотрели за тремя группами мужчин в возрасте 20-59 лет. Так, первая была на работе 40 часов, вторая - до 52 часов, а третья - свыше 52 часов в неделю.

Специалисты выяснили, что мужчины, которые работают более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще. Они связывают это с тем, что стресс, который испытывают люди при переработках, влечет за собой гормональные изменения в коже головы и замедление роста волосяных фолликулов.

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