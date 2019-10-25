Если вы почувствовали озноб, глаза начинают слезиться, а нос - подтекать, нужно срочно подстраховаться, чтобы не расклеиться окончательно. Итак, что стоит сделать безотлагательно?

Измельчите половинку лимона (вместе с кожурой) в блендере и залейте 3 ст.л. растительного масла. Наносите эту мазь на ноздри и десны каждые 2-3 часа.

Устройте себе луковую ингаляцию: вдыхайте пары от свежеразрезанной луковицы 4-5 раз за день.

Измельчите 5 зубчиков чеснока, залейте 3 ст. л. водки и перемешайте как следует. По одной капле каждые 3 часа нанести на язык, и затем рассосать во рту.

В 1 л кипяченой воды развести 1 ст. л. поваренной соли, 0,5 г аскорбиновой кислоты и сок одного лимона. Выпить в течение 4-5 часов.

Приготовьте целебное масло для бутербродов: пропустить лимон, ошпаренный кипятком, через мясорубку вместе с кожурой. Перемешать с 2 ст. л. меда и 100 г сливочного масла.

Залейте 4 ст. л. сушеной малины двумя стаканами и дайте им настояться в течение 20 минут. Выпить получившийся "компот" на ночь.

Перед сном примите такую микстуру: подогреть 100 мл кагора, размешать в нем щепотку черного молотого перца и 1 ч. л. меда.

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