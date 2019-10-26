Группа исследователей из Китая обнаружила, что зеленый чай можно использовать для клеточной терапии, в ходе которой специфическое вещество активирует группу внедренных в организм стволовых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили свойства протокатеховой кислоты (PCA), которая вырабатывается организмом при употреблении зеленого чая. Сначала ученые получили эмбриональные клетки почек человека, которые изменяют свою активность в ответ на присутствие PCA. Эти клетки вводились мышам, которых затем поили зеленым чаем, в результате чего клетки активировались.

В ходе других экспериментов исследователям удалось использовать протокатеховую кислоту для улучшения работы системы редактирования генов CRISPR. CRISPR способна относительно точно вносить изменения в конкретный участок ДНК, однако при этом все равно возникают побочные замены в нуклеотидной цепи других участков. Кроме того, для мышей и обезьян зеленый чай оказался удобным способом активировать клетки, имплантированные в поджелудочную железу для лечения диабета.

Использование зеленого чая в качестве механизма удаленного контроля за деятельностью клеток не привело к каким-либо заметным побочным эффектам, таким как воспалительная реакция или увеличение количества лейкоцитов в крови.

Клеточная терапия используется в борьбе с наследственными заболеваниями и раком, а также против трудноизлечимых сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний.

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