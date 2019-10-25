Если не вынимать яйца из картонной упаковки, то срок их хранения составляет до трех недель. Рекомендуем хранить их в холодильнике, при неизменной температуре и мыть только непосредственно перед приготовлением, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Яйца являются одним из наиболее популярных продуктов в мире, а также тем, который вызывает наибольшее количество сомнений у потребителей.

Весьма распространено мнение о том, что яйца приводят к повышению холестерина, об этом говорилось на протяжение долгих лет и поэтому многие люди избегают их употребления.

Тем не менее, было убедительно доказано, что яйца очень полезны для нашего здоровья: они содержат белки, минералы и витамины, которые приносят большую пользу для организма.

Однако, одним из самых главных сомнений потребителей в отношении яиц, является вопрос, как узнать, свежие ли они и безопасны ли для употребления, ведь все мы знаем, что испорченное яйцо несет серьезную угрозу для нашего здоровья.

Со временем, качество яиц ухудшается, особенно когда они хранятся в неподходящих условиях. Поэтому очень важно научиться распознавать их свежесть.

Советы, как определить свежесть яйца

Яичная скорлупа защищает содержимое от проникновения микроорганизмов, что является довольно распространенным явлением, если вы не храните яйца надлежащим образом.

Довольно часто, болезнетворные микробы попадают в желток через скорлупу, так как в тех случаях, когда она слишком загрязнена, скорлупа не справляется со своей защитной функцией.

Чтобы яйца было безопасно употреблять в пищу, в идеале, нужно хранить их в подходящих условиях. Для того, чтобы проверить, свежее ли яйцо и узнать о правилах хранения яиц, прочитайте наши следующие рекомендации:

Скорлупа должна быть чистой и неповрежденной.

Если потрясти яйцо, то не должно быть звука, как будто внутри него жидкость.

Еще один способ проверки заключается в том, чтобы поместить яйцо в стакан воды. Свежее яйцо сразу пойдет на дно , если же оно плавает на поверхности, это означает, что яйцо испортилось.

, если же оно плавает на поверхности, это означает, что яйцо испортилось. Если после того, как вы разбили яйцо, белок растекается, то это указывает на то, что оно уже потеряло свежесть.

Разбив яйцо, вы должны увидеть прозрачный белок гелеобразной консистенции и свободный от любых посторонних примесей.

Оболочка яичного желтка не должна быть нарушена и должна выглядеть на просвет как тень, без различимых границ; желток не должен быть отделен от белка и при вращательном движении должен двигаться вместе с ним.

и должна выглядеть на просвет как тень, без различимых границ; желток не должен быть отделен от белка и при вращательном движении должен двигаться вместе с ним. Яйцо не должно странно или неприятно пахнуть.

После приготовления, если яйцо разрезать по вертикали, желток должен быть целым и иметь компактную форму, это тоже говорит о свежести яйца.

Как правильно хранить яйца?

Для того, чтобы всегда употреблять в пищу яйца наилучшего качества, рекомендуется хранить их в оригинальной картонной упаковке в сухом, прохладном месте. В таком виде, они могут сохранять свежесть в течение трех недель.

Вареные яйца или остатки блюд, содержащих яйца, можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере 3-4 дня.

Если вы решили устроить пикник, вареные яйца следует хранить в сумке-холодильнике с теплоизоляцией и достаточным количеством льда.

Для того, чтобы взять вареные яйца с собой на работу или в школу, храните их в небольшой сумке с охлаждающим гелем или положите их рядом с коробкой замороженного сока.

Сальмонелла в яйцах

Одним из основных рисков, когда мы едим яйцо не первой свежести, является сальмонелла, патогенный организм, который проникает в яйцо сквозь его скорлупу или передается через зараженных птиц.

Яичная скорлупа уязвима для этой бактерии, и она способна легко проникать внутрь и размножаться внутри.

Профилактика сальмонеллеза всецело зависит от нас самих, потому что она начинается с момента, когда мы выбираем яйца в магазине: на скорлупе не должно быть трещин или повреждений, они не должны быть слишком маленькими или деформированными.

Кроме того, на упаковке должна быть указана следующая информация:

Дата окончания срока годности

Категория (диетическое или столовое)

Масса яйца

Некоторые рекомендации по хранению (насколько это возможно)

Перед началом работы с яйцами при приготовлении различных блюд, очень важно тщательно вымыть руки и убедиться, что все ингредиенты абсолютно чистые.

И, наконец, избегайте употребления сырых или наполовину приготовленных яиц (например, "в мешочек"), потому что при этом значительно увеличивается риск заражения.