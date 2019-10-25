Если не вынимать яйца из картонной упаковки, то срок их хранения составляет до трех недель. Рекомендуем хранить их в холодильнике, при неизменной температуре и мыть только непосредственно перед приготовлением, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Свежие яйца

Яйца являются одним из наиболее популярных продуктов в мире, а также тем, который вызывает наибольшее количество сомнений у потребителей.

Весьма распространено мнение о том, что яйца приводят к повышению холестерина, об этом говорилось на протяжение долгих лет и поэтому многие люди избегают их употребления.

Тем не менее, было убедительно доказано, что яйца очень полезны для нашего здоровья: они содержат белки, минералы и витамины, которые приносят большую пользу для организма.

Однако, одним из самых главных сомнений потребителей в отношении яиц, является вопрос, как узнать, свежие ли они и безопасны ли для употребления, ведь все мы знаем, что испорченное яйцо несет серьезную угрозу для нашего здоровья.

Со временем, качество яиц ухудшается, особенно когда они хранятся в неподходящих условиях. Поэтому очень важно научиться распознавать их свежесть.

Советы, как определить свежесть яйца

Яйца белок и желток

Яичная скорлупа защищает содержимое от проникновения микроорганизмов, что является довольно распространенным явлением, если вы не храните яйца надлежащим образом.

Довольно часто, болезнетворные микробы попадают в желток через скорлупу, так как в тех случаях, когда она слишком загрязнена, скорлупа не справляется со своей защитной функцией.

Чтобы яйца было безопасно употреблять в пищу, в идеале, нужно хранить их в подходящих условиях. Для того, чтобы проверить, свежее ли яйцо и узнать о правилах хранения яиц, прочитайте наши следующие рекомендации:

  • Скорлупа должна быть чистой и неповрежденной.
  • Если потрясти яйцо, то не должно быть звука, как будто внутри него жидкость.
  • Еще один способ проверки заключается в том, чтобы поместить яйцо в стакан воды. Свежее яйцо сразу пойдет на дно, если же оно плавает на поверхности, это означает, что яйцо испортилось.
  • Если после того, как вы разбили яйцо, белок растекается, то это указывает на то, что оно уже потеряло свежесть.
  • Разбив яйцо, вы должны увидеть прозрачный белок гелеобразной консистенции и свободный от любых посторонних примесей.
  • Оболочка яичного желтка не должна быть нарушена и должна выглядеть на просвет как тень, без различимых границ; желток не должен быть отделен от белка и при вращательном движении должен двигаться вместе с ним.
  • Яйцо не должно странно или неприятно пахнуть.
  • После приготовления, если яйцо разрезать по вертикали, желток должен быть целым и иметь компактную форму, это тоже говорит о свежести яйца.

Как правильно хранить яйца?

Яйца в упаковке

Для того, чтобы всегда употреблять в пищу яйца наилучшего качества, рекомендуется хранить их в оригинальной картонной упаковке в сухом, прохладном месте. В таком виде, они могут сохранять свежесть в течение трех недель.

Вареные яйца или остатки блюд, содержащих яйца, можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере 3-4 дня.

Если вы решили устроить пикник, вареные яйца следует хранить в сумке-холодильнике с теплоизоляцией и достаточным количеством льда.

Для того, чтобы взять вареные яйца с собой на работу или в школу, храните их в небольшой сумке с охлаждающим гелем или положите их рядом с коробкой замороженного сока.

Сальмонелла в яйцах

Яйца и сальмонелла

Одним из основных рисков, когда мы едим яйцо не первой свежести, является сальмонелла, патогенный организм, который проникает в яйцо сквозь его скорлупу или передается через зараженных птиц.

Яичная скорлупа уязвима для этой бактерии, и она способна легко проникать внутрь и размножаться внутри.

Профилактика сальмонеллеза всецело зависит от нас самих, потому что она начинается с момента, когда мы выбираем яйца в магазине: на скорлупе не должно быть трещин или повреждений, они не должны быть слишком маленькими или деформированными.

Кроме того, на упаковке должна быть указана следующая информация:

  • Дата окончания срока годности
  • Категория (диетическое или столовое)
  • Масса яйца
  • Некоторые рекомендации по хранению (насколько это возможно)

Перед началом работы с яйцами при приготовлении различных блюд, очень важно тщательно вымыть руки и убедиться, что все ингредиенты абсолютно чистые.

И, наконец, избегайте употребления сырых или наполовину приготовленных яиц (например, "в мешочек"), потому что при этом значительно увеличивается риск заражения.

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