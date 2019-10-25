Часто сердечный приступ накрывает человека, когда он находится совсем один, и рядом нет никого, кто смог бы помочь. Если вы вдруг почувствовали, что сердце ваше стало работать вопреки нормальному ритму, и понимаете, что сейчас упадете в обморок, то у вас есть всего лишь порядка 10 секунд, прежде чем вы потеряете сознание, передает Day.Az со ссылкой на Vmirechudes.com. За это время вы можете спасти себе жизнь!

Вы должны знать, как действовать в такой ситуации: необходимо начать кашлять - много раз и с очень большой силой. Каждый раз, перед тем как кашлянуть, сделайте глубокий вдох, кашель должен быть глубоким и продолжительным, как будто вы отплевываете мокроту глубоко из груди. Вдохи и кашель должны повторяться каждые 2 секунды без перерывов и остановок, вплоть до прихода медицинской помощи, или же вплоть до того момента, пока сердце вновь не начнет биться в нормальном ритме. Глубокий вдох позволяет кислороду проникнуть в легкие, а кашлевые движения "сжимают" сердце и заставляют кровь циркулировать. Это давление на сердце также помогает ему добиться своего нормального ритма. Таким образом, жертвы сердечных приступов получают дополнительное время на то, чтобы дождаться прихода врачей или доехать до больницы.

Расскажите об этом как можно большему количеству людей. Это может спасти их жизни! Кардиологи говорят, что если бы каждый из нас поделился этой информацией с 10 людьми, как минимум одна жизнь могла бы быть спасена.

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