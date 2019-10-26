Благодаря своим свойствам, лук может стать не просто ингредиентом салатов или приправой для наших блюд. Помимо применения в кулинарии, он может облегчить решение многих задач, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Лук - один из самых популярных овощей как в гастрономии, так и в области альтернативной медицины.

Его свойства как природного антибиотика, детокс-средства и антиоксиданта делают лук незаменимым ингредиентом для натурального лечения различных заболеваний.

Но немногие знают о том, что, помимо его характерного аромата и высокого содержания полезных веществ, существуют очень интересные способы применения лука в домашнем хозяйстве, для ухода за собой и в садоводстве.

Его можно использовать для замены многих продуктов, продаваемых на рынке, что делает его более дешевым и экологичным вариантом.

На этот раз мы хотим поделиться с вами 12 любопытными способами применения лука. Не пропустите эту статью!

1. Лук для очищения гриля и сковородок

Для удаления нагара с грилей, кастрюль и других предметов на вашей кухне воспользуйтесь свойствами этого продукта.

Его антибактериальные соединения не только удаляют грязь, но и дезинфицируют поверхность, а также нейтрализуют неприятные запахи.

Наколите половинку луковицы на вилку и натрите посуду, которую вы хотите очистить. Затем удалите излишки влажной тряпкой или при помощи средства для мытья посуды.

2. Удаление пятен

Пятна от пота на одежде можно легко удалить при помощи кусочка свежего лука. Этот способ работает так же, как и перекись водорода, проникая в волокна ткани, не влияя при этом на одежду.

Нанесите его непосредственно на пятно, замочите в холодной воде и прополощите вещь в обычном цикле стирки.

3. Средство от насекомых

По-видимому, сильный запах этого овоща неприятен для муравьев, комаров и самых разнообразных насекомых, живущих в нашем доме и в саду.

Вместо использования токсичных и вредных инсектицидов, просто наполните миску нарезанным луком и поставьте в месте скопления насекомых.

Можно залить кусочки лука горячей водой, перелить получившуюся жидкость во флакон с распылителем и разбрызгивать там, где это необходимо.

4. Удаление запаха краски

Неприятные запахи, выделяемые свежепокрашенными стенами или покрытой лаком мебелью, можно устранить при помощи свежего лука.

Разрежьте его на куски и поместите их в тех местах, где запах наиболее концентрированный.

5. Лук для ухода за обувью

Для того, чтобы удалить пятна от грязи и травы с подошвы обуви, отрежьте кусочек сырого лука и потрите им обувь пару минут.

Затем удалите излишки влажной тканью и нанесите немного мыла, если вы считаете это нужным.

6. Удаление следов ржавчины с металла

Многие железные предметы разрушаются из-за ржавчины. Чтобы восстановить их, энергично потрите поверхность луком и отполируйте при помощи чистой ткани

7. Помощь при укусах насекомых

Противовоспалительные и освежающие свойства лука делают его незаменимым средством против раздражений, вызванных укусами насекомых.

Отрежьте кусочек и приложите к пораженным участкам. Вы также можете мазать укусы луковым соком.

8. Лук снимает боль в горле

Отвар луковой шелухи поможет уменьшить отек и боль в горле. Если вам не нравится его вкус, вы можете добавить немного меда и лимона.

9. Помогает при поверхностных ожогах

Для того, чтобы избежать воспаления при солнечном ожоге, вотрите свежий лук в пораженный участок.

Содержащиеся в нем соединения серы ускорят регенерацию и уменьшат жжение и покраснение.

10. Помощь при занозах

Зафиксируйте пластырем кусочек лука на участке с занозой. Подождите час, и ее будет легче удалить.

11. Помогает при акне

Вяжущие и антибактериальные свойства лука делают его полезным при акне. Благодаря своим свойствам он уменьшает образование лишнего кожного сала и способствует исчезновению прыщей, которые так ухудшают наш внешний вид.

Тем не менее, перед его применением в качестве маски, важно сделать тест, чтобы избежать аллергических реакций или чувствительности кожи.

12. Останавливает выпадение волос

Антибактериальные свойства лука замедляют появление перхоти и способствуют росту новых волос. Его антиоксидантные соединения остановят выпадение и помогут обрести пышную шевелюру.

Вы просто должны сделать отвар из луковой шелухи и использовать его в качестве ополаскивателя перед применением шампуня.

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